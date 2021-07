Spider-Man: No Way Home: Kevin Feige e la "frecciatina" ad Alfred Molina sugli spoiler

Il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige lancia una piccola frecciatina all'attore Alfred Molina dopo che questi ha spoilerato la sua presenza nel nuovo film del MCU Spider-Man: No Way Home.

La presenza di Alfred Molina (e possibilmente del Multiverso) in Spider-Man: No Way Home è ormai il segreto di Pulcinella, soprattutto considerato il fatto che è stato l'attore stesso a parlare della sua presenza nel nuovo film del MCU. Il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige non sembra particolarmente contento di questa cosa, e lo si può notare dalle sue risposte in una recente intervista con ET.

Intervistato in occasione della fan Premiere di Black Widow in quel di Los Angeles, Feige si è trovato a dover rispondere a diverse domande sul futuro del MCU, e inevitabilmente il discorso ha virato anche su Spider-Man: No Way Home, e le dichiarazioni in merito di Alfred Molina, che ha raccontato entusiasta il suo aver preso parte al film.

"Sapete, le persone possono parlare... Alcuni con un microfono davanti preferiscono farlo, io non molto" commenta Feige quando gli viene chiesto il suo parere sulle rivelazioni dell'attore. "Ogni prodotto che realizziamo lo facciamo con l'intento di superare le aspettative e riuscire a sorprendere. Non tutti i rumor che leggete online sono veri, anzi, quasi nessuno... Ma non sono nemmeno tutti falsi. È lì che sta il divertimento".

E mentre per alcuni personaggi e attori di cui si vocifera sul web dovremo aspettare per scoprire se i fatti confermeranno o smentiranno la loro presenza, un dream casting per Feige e i piani alti Marvel è effettivamente divenuto realtà, quello di Julia Louis-Dreyfus nei panni della Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, che abbiamo conosciuto in The Falcon and The Winter Soldier.

"Quello è stato un dream casting vero e proprio Siamo noi quelli fortunati che questi incredibili talenti si uniscano al MCU, e non il contrario".

E quando l'intervistatrice chiede se può dare qualche indizio sul futuro della Contessa, Feige ribatte con ironia: "Dovreste chiedere ad Alfred Molina". A quanto pare, Tom Holland e Mark Ruffalo hanno un nuovo compagno di spoiler...