Spider-Man: No Way Home, una featurette svela gli easter egg

Una nuova featurette del film Spider-Man: No Way Home rivela i vari easter egg contenuti all'interno del film campione di incassi.

Il breve montaggio svela infatti molti riferimenti nascosti nelle battute e nelle inquadrature, permettendo ai fan meno attenti di cogliere dettagli passati inosservati del film.

Uno dei primi elementi mostrati nella featurette è una battuta che viene pronunciata in Spider-Man: No Way Home e nel film dedicato alle avventure di Peter Parker con star Tobey Maguire.

Nella scena in cui il protagonista interpretato da Tom Holland "vola" insieme a MJ per fuggire alla folla si vede invece un cartellone pubblicitario di Rogers, il musical mostrato nella serie Hawkeye.

L'immagine che mostra metà della maschera di Spider-Man affiancata a metà volto di Peter è un collegamento ai fumetti, tra i dettagli curiosi anche i negozi che appaiono sullo sfondo di alcune inquadrature, nomi che vengono svelati e riferimenti ai fumetti dell'Uomo Ragno.

Spider-Man: No Way Home, fenomeno cinematografico da due miliardi di dollari, è disponibile in formato digitale.

La trama del film - Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l'identità dell'Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.