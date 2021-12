Spider-Man: No Way Home, i character poster dei villain

Online sono stati condivisi i character poster dei villain Spider-Man: No Way Home, tre volti legati al passato delle avventure di Peter Parker.

Spider-Man: No Way Home arriverà tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo e, mentre cresce l'attesa, online sono stati diffusi i character poster dei villain.

Le immagini pubblicate su Twitter mostrano infatti Electro, Doctor Octopus e Green Globin.

Nel cast di Spider-Man: No Way Home ci saranno Jamie Foxx, Alfred Molina e Willem Dafoe che riprendono le parti dei nemici di Peter Parker. Il protagonista interpretato da Tom Holland si ritroverà alle prese con i tre arrivi dopo che la sua richiesta di aiuto a Doctor Strange non va nel modo sperato.

Kevin Feige, parlando del ritorno dei villain, ha raccontato: "Lavorare a un film di Doctor Strange con Sam Raimi in una parte dell'ufficio e a un film di Spider-Man con Jon Watts in cui appare Alfred Molina come Doc Ock in un'altra stanza è stato assolutamente surreale. Si è trattata di una parte sconvolgente degli ultimi dieci anni della mia vita".

La trilogia dedicata alle avventure del giovane Peter Parker si concluderà con Spider-Man: No Way Home, in arrivo nei cinema italiani il 15 dicembre, e nel cast del progetto diretto da Jon Watts ci saranno anche Zendaya, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.