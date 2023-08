Spider-Man: No Way Home, ricordate la battaglia finale del film? Amazon ha scontato il set LEGO dedicato

Su Amazon è possibile recuperare il set LEGO di Spider-Man: No Way Home attualmente in offerta; non lasciatevelo scappare.

Su Amazon è possibile trovare il set LEGO dedicato allo scontro finale visto in Spider-Man: No Way Home. Attualmente potete averlo a 99,90€, con uno sconto del 5% sul prezzo che aveva in precedenza. Se interessati passate dal box seguente.

Nel dettaglio, il set dello scontro finale di Spider-Man: No Way Home comprende: 3 figure LEGO di Spider-Man (Tobey Maguire), The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield) e lo Spider-Man di Tom Holland; con loro anche i personaggi di Electro, Doctor Strange, Green Goblin, Doc Ock, Ned e MJ. L'azione si svolge nell'iconica ambientazione teatro dello scontro finale visto nel film.

Cogliete anche voi l'occasione di recuperare un set LEGO unico nel suo genere, e perfetto se fan di Spider-Man: No Way Home. Composto da un totale di 900 pezzi, stiamo parlando di un gadget da collezione che diverte sia in fase di montaggio che di esposizione, con la possibilità di diventare pure un'idea regalo per i più piccini.