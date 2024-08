Spider-Man, Marisa Tomei: "Vedere Tom e Zendaya innamorarsi è stata la mia parte preferita delle riprese"

Marisa Tomei ha interpretato May Parker nella trilogia di Spider-Man di Jon Watts e, nonostante sia stata presentata come una versione molto più giovane del personaggio rispetto a quella che eravamo abituati a vedere, l'interpretazione del premio Oscar dell'amata zia di Peter Parker ha finito per essere positivamente accolta dai fan.

Con una mossa un po' sorprendente, May è stata uccisa in Spider-Man: No Way Home dopo un incontro con Goblin, ponendo molto probabilmente fine al suo viaggio nel MCU.

Durante un'apparizione al Toronto FanExpo nel fine settimana, alla Tomei è stato chiesto se poteva condividere i suoi momenti preferiti dietro le quinte della lavorazione dei film di Spider-Man.

"Vedere Tom e Zendaya crescere e vedere che si innamoravano l'uno dell'altra", ha risposto. "Vedere il loro talento fenomenale e rimanere a bocca aperta fin dall'inizio. Sono persone incredibili, incredibili".

Rivedremo Zia May nel MCU?

Nel corso di un'intervista del 2022, alla Tomei è stato chiesto se tornerà come variante del Multiverso e lei è sembrata aperta all'idea. "Oh sì, c'è un Multiverso", ha detto l'attrice quando Jimmy Fallon le ha chiesto della scomparsa di May e del suo possibile ritorno. "Questo faceva parte della segretezza in origine, ora molte persone lo sanno. Ma il fatto è che, se qualcuno me lo chiede, io stessa non capisco il Multiverso. Il nostro meraviglioso regista Jon e io ci siamo detti 'E quindi, dove sono ora? Ok, beh, puoi spiegarmelo ancora una volta?'".

Spider-Man: Far From Home - Zia May e Happy

"Mi piacerebbe tornare e farne parte", ha continuato. "Anche lì c'è una storia. May Parker si mette con Ant-Man. Beh, voglio dire, lei è un personaggio a sé stante, ovviamente, ma ci sono più strade da esplorare".

May ha praticamente sostituito lo zio Ben di Peter nel sequel di Spider-Man, facendo il discorso "da un grande potere derivano grandi responsabilità" al nipote poco prima di morire. Per questo motivo, il ritorno del personaggio in qualsiasi veste potrebbe non piacere ai fan. Detto questo, la Sony Pictures avrebbe preso in considerazione un film da solista su Zia May, quindi non si sa mai! Vi piacerebbe vedere Marisa Tomei tornare nei panni di Zia May?

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

Spider-Man 4 è attualmente in fase di sviluppo (anche se siamo ancora in attesa di un annuncio ufficiale), con Holland e Zendaya che dovrebbero tornare nei loro rispettivi ruoli. Gli sceneggiatori di No Way Home Chris McKenna e Erik Sommers stanno lavorando alla sceneggiatura, ma non è stato arruolato alcun regista (per quanto ne sappiamo).