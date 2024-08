Zendaya e Tom Holland: passeggiata romantica a Perugia per la celebre coppia

Zendaya e Tom Holland sono ormai una coppia affiatata dal loro debutto in sala nei panni di Spider-Man e la sua amata in Spider-Man: Homecoming. La celebre coppia di promettenti star ha deciso di trascorrere le vacanze estive in Italia, in particolare a Perugia.

Proprio lunedì scorso le star hollywoodiane hanno visitato la Galleria Nazionale dell'Umbria, dove sono conservate opere come "Le tre età" di Klimt e numerose tele del Perugino. I due sono stati ovviamente riconosciuti e immortalati dai fan che hanno diffuso le foto e i video online.

Dopo aver girato per il museo in lungo e in largo, Zendaya e Tom Holland hanno visitato il book shop della Gnu, prima di concedersi una romantica passeggiato lungo corso Vannucci. Di seguito potete vedere le foto.

Spider-Man 4: l'Uomo Ragno di Tom Holland affronterà due celebri villain dei film precedenti [Rumor]

La storia d'amore e i progetti personali

Zendaya e Tom Holland si sono conosciuti sul set di Spider-Man: Homecoming nel 2017 e fanno coppia fissa ufficialmente dal 2021, quando hanno fatto la loro prima uscita pubblica a Los Angeles, immortalati dai paparazzi. È seguito poi l'annuncio sui social media da parte di Holland che ha scritto: "In mezzo a tutto il caos e la tristezza... oggi mi è successa una cosa bella. Onorata di condividerla con il migliore... Spider-Man in persona".

Zendaya & Tom Holland recently. pic.twitter.com/49TN8G5HAr — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) August 12, 2024

Mamma Mia! ????????



Tom Holland e Zendaya curtindo suas férias na Itália. pic.twitter.com/JTFrn7zCEm — Tom Holland News (@THollandNews) August 12, 2024

Recentemente si è diffusa la notizia che i due avrebbero deciso di sposarsi. "Si è parlato di matrimonio, ed è una realtà", ha dichiarato una fonte vicina alla coppia a People. La notizia non è stata ancora confermata da nessuna delle due star.

In una recente intervista su Vogue, Zendaya si è aperta brevemente sulla loro relazione, raccontando come sia stato vedere Holland diventare celebre in tutto il mondo da un giorno all'altro dopo il suo primo film di Spider-Man. "Eravamo entrambi molto, molto giovani, ma la mia carriera andava già a pieno ritmo, mentre la sua è cambiata da un giorno all'altro", ha detto l'attrice. "Un giorno sei un ragazzino e sei al pub con i tuoi amici, e il giorno dopo sei Spider-Man. Ho visto la sua vita cambiare davanti a lui", ha aggiunto, "Ma l'ha gestita in modo davvero splendido".

Zendaya ha ottenuto un enorme successo nelle sale con Challengers di Luca Guadagnino, mentre Holland è protagonista del nuovo adattamento teatrale di Romeo e Giulietta che ha dato adito a parecchie polemiche.

Nel film Challengers, di cui potete leggere la nostra recensione, Zendaya ha il ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.