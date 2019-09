Spider-Man, Jon Watts tornerà alla regia per il terzo film?

Spider-Man: Jon Watts è in trattative per dirigere il terzo film dedicato a Spider-Man, che uscirà nelle sale nel 2021.

Dopo la turbolenta vicenda che ha visto protagoniste Disney e Sony per i diritti di Spider-Man, e due parti sono giunte inaspettatamente ad un accordo e i produttori e il cast dei primi due film torneranno anche per questa terza pellicola e, a quanto pare dalle ultime indiscrezioni riportate da Deadline, anche Jon Watts potrebbe tornare dietro la macchina da presa.

Nei mesi scorsi, non era chiaro se Jon Watts sarebbe tornato alla regia, poiché il suo contratto si è concluso dopo Spider-Man: Far From Home, uscito nelle sale la scorsa estate. In precedenza, era stato rivelato che il regista aveva avuto altre proposte potenziali altri progetti, ma alla fine sembra proprio che tornerà nell'universo di Spider-Man.

Tom Holland tornerà a interpretare l'amichevole Spider-Man di quartiere, fronteggiando chissà quale villain per questo terzo episodio. Il nuovo film uscirà il 16 luglio 2021, aggiungendo ufficialmente un'altra aggiunta alla lista già affollata della Fase 4 dei Marvel Studios. Secondo i nuovi accordi, Disney finanzierà il 25% dei costi di Spider-Man 3 e otterrà il 25% degli incassi del film, mentre Sony si occuperà della distribuzione.