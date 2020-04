Spider-Man, James Gunn rivela chi secondo lui è il miglior interprete

James Gunn ha rivelato durante un Q&A qual è secondo lui l'interprete migliore di Spider-Man al cinema. Su chi sarà ricaduta la scelta del regista de I Guardiani della Galassia? Beh, semplice: sullo Spidey di casa MCU, Tom Holland.

Come riporta il sito Comicbook, Gunn avrebbe ribadito ancora una volta come il più giovane interprete del personaggio sia, a parere suo (ma anche cercando di dare una valutazione più oggettiva), perfetto per il ruolo.

"Come ho detto anche in precedenza, questo è stato uno dei miei film Marvel preferiti (e no, non lo dico per tutti i film Marvel" aveva detto Gunn nel 2016, quando Holland debuttò come Peter Parker in Captain America: Civil War "E l'ho visto prima che aggiungessero gli effetti speciali. E sì, Tom Holland è assolutamente il miglior Spidey di sempre".

Nei commenti di un vecchio post il regista aveva anche puntualizzato che "Il personaggio e l'interpretazione. Holland sta a Spidey/Peter come Downey sta a Iron Man e Ledger stava al Joker, ma anche come Pratt sta a Quill".

Grande potere, grandi responsabilità: Diamo i voti alle incarnazioni cinematografiche di Spider-Man

E a proposito di Joker, sempre durante il Q&A, James Gunn ha espresso una preferenza personale verso il Joker di Joaquin Phoenix (che non va necessariamente a cozzare con quanto affermato in precedenza, essendo quest'ultima proprio una risposta più soggettiva).

E voi, quale interprete ritenete il più adatto nel ruolo di Peter Parker Spider-Man?