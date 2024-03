Spider-Man: Homecoming, la versione home video 4K a un prezzo imperdibile su Amazon

Dopo il suo debutto in Captain America: Civil War, lo Spider-Man di Tom Holland iniziò ufficialmente la sua avventura in solitaria in Spider-Man: Homecoming, primo capitolo di una trilogia che sarebbe poi proseguita con Spider-Man: Far From Home e soprattutto con Spider-Man: No Way Home, quest'ultimo capace di incassare quasi 2 miliardi di dollari al box-office.

Proprio il primo film della trilogia, firmato da Jon Watts, è in offerta a un prezzo incredibile su Amazon. Stiamo parlando della versione contenente l'edizione in alta definizione 4K della pellicola e quella in Blu-Ray.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo Spider-Man Homecoming (4K Ultra-HD+Blu-ray) è disponibile all'incredibile prezzo di 7,99€, con uno sconto del 29% sul prezzo consigliato (11,20€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

L'errore nella timeline

Recentemente, Marvel ha ammesso ufficialmente l'errore nella timeline di Spider-Man: Homecoming in un nuovo libro, , Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe - An Official Timeline di Dorling Kindersley. Il libro fa chiarezza su vari punti oscuri ai fan e fa ammenda di qualche piccolo errore, come nel caso della pellicola su Spider-Man.

Nel flashback che inaugura Spider-Man: Homecoming, Adrian Toomes e il suo team ripuliscono i resti della Battaglia di New York tra gli Avengers e il malvagio fratello di Thor, Loki. Questa scena si svolge canonicamente nel 2012, eppure il cartello che compare successivamente sullo schermo riporta la scritta "8 anni dopo" mentre l'azione salta ai giorni nostri. Ma questo sarebbe impossibile poiché Spider-Man: Homecoming è ambientato nell'autunno 2016, quindi solo quattro anni dopo i fatti della fatidica battaglia.