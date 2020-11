Spider-Man: Homecoming: Tom Holland, sotto il costume... il perizoma

Sotto il costume di Tom Holland in Spider-Man: Homecoming... niente, o quasi: l'attore ha rivelato di aver indossato un perizoma non proprio comodo.

Che fatica essere eroi, specialmente quando si tratta di indossare i costumi super fighi, ma anche super complicati da mettere... Ne sa qualcosa Tom Holland, che in Spider-Man: Homecoming, per poter apparire al meglio ha dovuto portare un perizoma sotto al suo costume per tutto il tempo riprese.

Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in un momento del film

"La prima cosa che dovete sapere è che tutto quello che ho sotto il costume è... Un perizoma" raccontava Holland dopo l'uscita di Spider-Man Homecoming ai microfoni di ShortList, come si leggeva anche su Teen Vogue.

"Li hanno portati il mio primo giorno sul set, e mi hanno detto 'Ecco i tuoi perizoma'. Avevo i miei seri dubbi. Il mio didietro sarebbe rimasto lo stesso? Ma ho dovuto abituarmici. Anche se in quel momento ho pensato 'Assolutamente no, assolutamente no!"

"Devi spogliarti completamente e indossare una vestaglia, ma queste sono davvero comode. Non puoi mica girare in perizoma per tutto il set, ma vi immaginate? E poi corri per tutto il percorso fino al bagno, torni indietro, e te lo rimetti... È una vera e propria missione!" conclude, regalandoci un'immagine molto vivida come riferimento visivo.

Potrete (ri)vedere Tom Holland ne(gli a volte scomodi) panni di Spider-Man questa sera su TV8 in Spider-Man: Homecoming, mentre negli Stati Uniti stanno procedendo le riprese per il terzo capitolo della saga che vedrà, oltre a Holland, Zendaya e Jacob Batalon, anche l'ingresso nel cast di Jamie Foxx e Benedict Cumberbatch, che per l'occasione riprenderanno rispettivamente il ruolo di Electro e Doctor Strange.