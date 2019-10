Spider-Man, un film con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire in arrivo?

Spider-Man potrebbe apparire sul grande schermo nelle versioni interpretate da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland in un film ispirato a Secret-Wars?

L'interessante ipotesi, condivisa da WeGotThisCovered, sostiene che Sony e Disney stiano valutando la possibilità di creare un multiverso ispirato proprio a Secret Wars e in cui dovrebbe apparire anche Tom Hardy, interprete di Venom.

Peter Parker dovrebbe avere un ruolo importante in Venom 3 e il personaggio di Eddie Brock potrebbe affrontare un piccolo "reboot" seguendo le indicazioni date da Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios.

Se il produttore dovesse invece non essere coinvolto nella realizzazione del film gli autori dovrebbero gettare le basi per un nuovo multiverso che potrebbe permettere a Tobey Maguire e Andrew Garfield di indossare nuovamente la tuta dell'Uomo Ragno e recitare accanto a Tom Holland, attuale interprete di Peter Parker.

I fratelli Russo, in più occasioni, avevano accennato alla possibilità di portare nelle sale la storia al centro di Secret Wars e i responsabili di Marvel vorrebbero realizzare vari film e show televisivi tratti dai fumetti, probabilmente iniziando con Doctor Strange in the Multiverse of Madness e con il terzo capitolo delle avventure dedicate a Spider-Man.