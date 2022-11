Spider-Man: Far From Home ha "stravolto" la timeline dell'MCU su Disney+

Il terzo film della saga con Tom Holland, Spider-Man: Far From Home, è stato posizionato in maniera errata nelle versioni internazionali della piattaforma di streaming causando confusione con la timeline del Marvel Cinematic Universe.

La timeline ufficiale del Marvel Cinematic Universe ha sempre cercato di essere omogenea e facilmente comprensibile per i fan, ma questa volta è stata letteralmente stravolta.

Spider-Man: Far From Home, terzo film della saga con Tom Holland uscito nel 2021, è stato di recente aggiunto su Disney+ in alcuni territori internazionali, tra cui quello giapponese a giugno, ma non nella giusta posizione cronologica. Il film è stato infatti posizionato tra la serie TV The Falcon and the Winter Soldier e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Stando così le cose, il film dovrebbe essere ambientato nel 2024 nella timeline dell'MCU, ovviamente un posizionamento cronologico errato.

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland in un'immagine del trailer del film

La serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan si svolge sei mesi dopo gli eventi di Avangers: Endgame, mentre la fine di Shang-Chi si verifica nel giorno di Qingming, un festival cinese che si svolge all'inizio di aprile.

Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina nei guai con Marvel e Sony a causa delle sue rivelazioni

Per quanto riguarda il futuro di Spider-Man nell'MCU al momento non si hanno ancora conferme ufficiali, ma Tom Holland dovrebbe aver firmato un nuovo accordo con Sony e Marvel Studios per tornare come protagonista in un quarto film e in nuovi progetti: su tutti i prossimi film degli Avengers e si vocifera anche un cameo in Daredevil: Born Again, serie in arrivo su Disney+ e che riporterà in scena il vigilante di Hell's Kitchen interpretato da Charlie Cox.