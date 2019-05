Spider-Man: Far From Home, il nuovo trailer italiano del cinecomic Marvel!

Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema italiani il 10 luglio, ecco il nuovo trailer del cinecomic Marvel.

Spider-Man: Far From Home sarà nelle sale italiane il 10 luglio e il nuovo trailer del cinecomic mostra nuovi dettagli dell'incontro tra Peter Parker e il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal.

Il sequel di Spider-Man: Homecoming affronterà in modo chiaro le conseguenze di quanto accaduto in Avengers: Endgame e mostrerà Peter alle prese con i sensi di colpa e il desiderio di rilassarsi in vacanza, come i suoi coetanei, insieme agli amici.

Ecco il trailer italiano di Spider-Man: Far From Home:

Nel filmato il giovane Parker sta cercando di elaborare il lutto causato dalla morte di Tony Stark, suo amico e mentore, e viene contattato da Nick Fury perché lo schiocco compiuto utilizzando le Gemme dell'Infinito ha fatto arrivare sulla Terra un temibile nemico.

Peter, oltre a cercare di fermare la distruzione in atto in Europa, cercherà inoltre di riavvicinarsi a MJ e ai suoi amici, oltre a ottenere dei consigli dalla new entry nel Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).