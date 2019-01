Spider-Man: Far From Home, nel cast anche l'attore trans Zach Barack

Spider-Man: Far From Home avrà tra i suoi interpreti anche l'attore transgender Zach Barack che, secondo quanto dichiarato dalla sua manager Ann Thomas, interpreterà un compagno di classe di Peter Parker, il protagonista interpretato da Tom Holland, e avrà un ruolo significativo, non solo poche battute.

Barack, condividendo il trailer del cinecomic, ha sottolineato: "Poter lavorare con altre persone trans è un dono. Le persone trans sono un dono. Sono così fortunato di essere me".

Tra le comparse presenti sul set della nuova avventura del giovane supereroe ci sarà anche Tyler Luke Cunningham.

Thomas, nel 2015, ha fondato la Transgender Talent, la prima agenzia che si occupa di far ottenere agli attori transgender delle parti in importanti produzioni, e ha dichiarato: "Stiamo finalmente arrivando al punto in cui gli attori possono ottenere dei lavori a tempo pieno".

La manager ha inoltre aggiunto: "La maggior parte delle storie sono state fondate su stereotipi e si concentrano sulla transizione o sulla sfera sessuale, ritraendoci tutti come attivi nel campo della prostituzione o come cadaveri posti sotto un lenzuolo per essere oggetto di battute ironiche. Voglio vedere attori trans e di genere non binario interpretare dei ruoli che non affrontano nemmeno l'identità di genere".

Spider-Man: Far From Home porterà Peter Parker in Europa, durante un'avventura internazionale, e mostrerà il giovane supereroe interpretato da Tom Holland alle prese con i malvagi Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, e Adrian Toomes, ruolo ripreso dall'attore Michael Keaton.

Tra i protagonisti anche Zendaya Coleman, mentre tra i nuovi arrivi nel cast ci sono quelli di J.B. Smoove e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 4 luglio 2019, pochi mesi prima Tom Holland ritornerà sul grande schermo con il ruolo del giovane Uomo Ragno in Avengers 4.