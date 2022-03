Spider-Man, Bruce Campbell ricorda le sue interazioni con Tobey Maguire sul set della trilogia

Bruce Campbell ha condiviso qualche nuovo dettaglio della sua esperienza sul set della trilogia di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire.

L'attore è apparso nei tre film diretti dal suo amico Sam Raimi con il ruolo di un annunciatore di scontri tra wrestler, personaggio che dà inoltre a Peter Parker il suo nome da supereroe, di un uomo che lavora nel teatro in cui recita Mary Jane e impedisce al giovane protagonista di entrare, e di un dipendente del ristorante francese dove Peter vorrebbe dichiarare il suo amore a MJ.

Bruce Campbell, durante una tappa del Fandemic Tour ad Atlanta, ha parlato del suo primo incontro con Tobey Maguire. L'attore ha rivelato: "Gli voglio bene! Sono arrivato sul set del primo film di Spider-Man e mi ha detto 'Oh, sei un amico di Sam? Ciao! Come stai?'".

Bruce ha quindi proseguito il suo racconto: "Quando sono arrivato per girare le scene del secondo mi ha detto 'Sei tornato?'. In occasione del terzo è arrivato sul set e ha esclamato 'Immagino che non possiamo realizzare un film di Spider-Man senza Bruce Campbell!'. Ho risposto 'Inizi a capirlo!'".

Moltissimi fan della star del cult horror La casa speravano in una sua apparizione in Spider-Man: No Way Home. Dopo la sua assenza nel progetto che ha riportato in scena le versioni di Peter Parker interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield, gli spettatori potranno comunque provare a scoprire se, e in che ruolo, sia stato coinvolto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film Marvel diretto dal suo amico Sam Raimi.