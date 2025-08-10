Spider-Man: Brand New Day, un nuovo report dal set suggerisce l’arrivo di Rhino nelle scene di inseguimento

Nel corso delle riprese di Spider-Man: Brand New Day in Scozia, un nuovo report dal set ha portato alla luce una possibile novità per i fan del celebre personaggio Marvel. Infatti, si ipotizza che Rhino possa comparire in una delle scene più dinamiche del film, quella in cui l'arrampicamuri si lancia in un inseguimento adrenalinico con il Punitore e Scorpion. Queste ultime indiscrezioni stanno già alimentando curiosità e aspettative sul nuovo capitolo della saga, che vedrà ancora una volta Tom Holland vestire i panni dell'Uomo Ragno.

Un'indagine dal set rivela una nuova presenza tra i cattivi

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day proseguono a Glasgow, e il clamore intorno al film non accenna a diminuire. Finora, il pubblico ha potuto vedere principalmente Spider-Man all'opera, ma alcune fonti sul posto hanno riferito che il Punitore è al volante di un carro armato, intento a inseguire lo Scorpion. Tuttavia, un dettaglio ha catturato l'attenzione degli osservatori: un veicolo con un frontale che somiglia alla testa di un rinoceronte, un particolare che ha fatto subito pensare a un possibile coinvolgimento del personaggio Marvel Rhino.

Questa ipotesi, seppur affascinante, va comunque presa con cautela, poiché non ci sono conferme ufficiali sulla presenza di Rhino nel film. Nonostante ciò, non sarebbe inverosimile vedere questo villain tornare in azione, considerando che è già apparso in precedenti film del franchise, come The Amazing Spider-Man 2 e Kraven il Cacciatore.

Le dichiarazioni di Tom Holland sulle riprese e il ritorno al cinema in location reali

Tom Holland, protagonista indiscusso di questa nuova avventura, ha espresso il suo entusiasmo riguardo alle riprese in corso. Dopo un periodo segnato dalle limitazioni imposte dal COVID, con set chiusi e ambientazioni ricreate in teatro di posa, ora si torna a girare in location reali, offrendo un'esperienza più autentica sia agli attori che al pubblico. "Interpretare Spider-Man è come ritrovare un vecchio amico", ha dichiarato Holland. "Ora gireremo per le strade di Glasgow, allestendo un set imponente che ricorderà molto il primo film del 2017. È una boccata d'aria fresca e credo che i fan saranno entusiasti di ciò che stiamo realizzando".

Spider-Man: No Way Home: un'immagine del film

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, con sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Oltre a Tom Holland, nel cast figurano nomi importanti come Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Zendaya, Sadie Sink, Michael Mando e Liza Colón-Zayas.

Le anticipazioni suggeriscono che la trama vedrà Spider-Man allearsi, e forse scontrarsi, con il Punitore, mentre dovrà affrontare la minaccia rappresentata di Scorpion e probabilmente un Hulk selvaggio. Al momento, altri villain iconici come Mister Negative o Jackpot non sembrano essere coinvolti.