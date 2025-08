Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in azione nelle prime foto dal set

L'interprete di Peter Parker ha diffuso via Instagram le prime due foto che lo vedono in azione sul set del quarto cinecomic Marvel in arrivo, finendo subito in trend.

Tom Holland è sceso in campo su Instagram di persona per offrire ai fan di Spider-Man un primo sguardo sul nuovo cinecomic in lavorazione, Spider-Man: Brand New Day. In un post pubblicato sul suo account Instagram, Holland ha condiviso due foto dal set con la scritta Spider-Man Brand New Day' 1. Entrambe le foto mostrano Holland nei panni dell'eroe lanciatore di ragnatele. È in piedi sopra quello che sembra un veicolo blindato, mentre è collegato a un cavo per acrobazie.

Solo poche ore prima l'account ufficiale X del film su Spider-Man aveva rivelato il nuovo costume di Spider-Man in un teaser che vede Holland emergere dall'ombra con il suo nuovo completo, che ricorda più da vicino la versione dei fumetti rispetto ai suoi precedenti costumi.

Il nuovo costume di Spider-Man: cosa cambierà per Peter Parker?

Tanti cambiamenti in arrivo per Peter Parker. Come ha anticipato Kevin Feige, Spider-Man: Brand New Day "tornerà a essere un'avventura per le strade di New York" e vedrà l'uomo Ragno impegnato a combattere il crimine ordinario invece di preoccuparsi di questioni multiversali.

Il quarto capitolo della saga Marvel sull'Uomo Ragno vedrà l'arrivo di nuovi villain e l'atteso incontro tra Peter Parker e uno dei personaggi più amati dei fumetti, il Frank Castle/Punisher di Jon Bernthal. Al momento mistero fitto su come Punisher verrà introdotto nel plot di Spider-Man: Brand New Day, che prenderà il via dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, con Peter Parker che ricomincia da capo dopo che la rivelazione sulla sua identità è stata cancellata dalla memoria degli abitanti della Terra. Di conseguenza, anche i suoi vecchi amici MJ e Ned proseguono con le loro esistenze dopo aver dimenticato la scioccante rivelazione.

Spider-Man: Brand New Day debutterà il 31 luglio 2026 come parte della Fase 6 dell'MCU. Nel cast, a fianco di Tom Holland, ritroveremo Zendaya e Jacob Batalon nei panni, rispettivamente, di MJ e Ned. Confermato l'arrivo del Punisher di Jon Bernthal e l'apparizione di Hulk, interpretato da Mark Ruffalo. Sadie Sink farà il suo ingresso nel franchise in un ruolo ancora da svelare.