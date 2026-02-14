Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo ai numerosi villain del film nelle foto leaked

A quanto pare, la prossima avventura dell'Uomo-Ragno vedrà la presenza di moltissimi villain dei fumetti e alcuni di loro sono stati svelati in rete prima dell'arrivo del trailer ufficiale

Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day non è ancora stato pubblicato, ma sono già trapelate alcune immagini promozionali. Solo questa settimana sono apparsi online diversi articoli di merchandising, cosa inevitabile quando si avvicina l'uscita di un film importante.

Sembra che il materiale trapelato riguardi in particolare i villain che saranno presenti nel nuovo film con Tom Holland, che a quanto pare saranno numerosi. Stando alle ultime informazioni, il film dovrebbe avere il numero più alto di villain mai visto in un film dell'Uomo-Ragno.

Quali sono i villain svelate dalle immagini leaked?

Nelle immagini possiamo dare una prima occhiata a Boomerang, Tarantula e Tombstone. Non sappiamo ancora chi interpreterà i due personaggi, ma queste immagini sono state utilizzate come base per le illustrazioni che vedremo adornare vari articoli quest'estate.

Entrambi i disegni sono molto fedeli ai fumetti e sono accompagnati da un'altra versione stilizzata del lanciatore di ragnatele interpretato da Tom Holland con Boomerang, Tarantula e Scorpion (il design di Mac Gargan deve ancora essere rivelato in tutto il suo splendore), tutti avvolti nell'ombra. Sullo sfondo spicca anche Savage Hulk.

Non si tratta nemmeno di una di quelle foto fasulle che si suppone siano state scattate sul set. Sembra invece un'immagine reale della produzione, probabilmente trapelata da una società di effetti speciali o perché utilizzata come riferimento per il marketing/merchandising. E questa versione di Tombstone sembra molto fedele ai fumetti.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Chi sarà il villain principale di Spider-Man: Brand New Day?

Al momento, la teoria prevalente è che Tombstone sarà il grande cattivo di Spider-Man: Brand New Day, che muoverà i fili della narrazione e il destino degli altri numerosi cattivi che saranno presenti nel film, come Scorpion, Boomerang e Tarantula.

Inoltre, bisognerà vedere quale sarà il ruolo interpretato da Sadie Sink, che fino a questo momento non è stato ancora rivelato dai Marvel Studios. Si presume possa trattarsi di un'altra antagonista dell'Uomo-Ragno.

Quando esce al cinema il film con Tom Holland

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026 negli Stati Uniti. In Italia, come spesso accade per i film Marvel, è probabile che arrivi addirittura qualche giorno prima, quindi verso la fine di luglio 2026.