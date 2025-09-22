Spider-Man: Brand New Day, svelato un enorme spoiler sul personaggio di Sadie Sink

Il personaggio che Sadie Sink interpreterà in Spider-Man: Brand New Day continua a essere uno dei misteri più discussi legati al film. Da mesi i fan cercano di capire chi sarà la star di Stranger Things all'interno del nuovo progetto Marvel/Sony, ma senza alcuna conferma ufficiale.

All'inizio era circolato il nome di Jean Grey, ma nel tempo si sono susseguite ipotesi diverse: da Mary Jane Watson a Gwen Stacy, fino a Mayday Parker e Rachel Cole-Alves. C'è persino chi sostiene che l'attrice possa interpretare due personaggi distinti, uno dei quali si rivelerebbe addirittura il villain principale del film.

Secondo la nota insider MyTimeToShineHello, l'ultimo aggiornamento va in una direzione molto precisa: il personaggio di Sink avrà dei superpoteri. Non è un dettaglio da poco, anche se non basta a sciogliere il dubbio su quale sarà la sua identità. Una delle teorie più accreditate, vista la connessione diretta del film con Avengers: Doomsday, è che possa interpretare la figlia dello Spider-Man di Tobey Maguire.

The Whale: un primo piano di Sadie Sink sul red carpet di Venezia 2022

Sadie Sink potrebbe intepretare una variante di Jean Grey

L'ipotesi Jean Grey, però, non è del tutto tramontata. Potrebbe trattarsi di una versione di Marvel Girl prima dell'ingresso ufficiale negli X-Men, lasciando intendere un collegamento con il futuro reboot sui mutanti previsto dopo Secret Wars. Sarebbe però un'aggiunta curiosa in un film di Spider-Man, dato che la telepate rossa non ha mai avuto legami profondi con l'arrampicamuri di New York.

Sadie Sink, dal canto suo, ha reagito con distacco alle voci. Intervistata lo scorso marzo, ha definito i rumor su Jean Grey "notizie nuove" anche per lei, aggiungendo però di aver trovato "interessante" leggere il proprio nome associato a un personaggio così importante.

Naturalmente, finché non ci sarà un annuncio ufficiale, tutto resta nel campo delle speculazioni. Alcuni insider suggeriscono perfino una strada più "street-level": se nel film dovesse davvero comparire Tombstone, Sink potrebbe interpretare sua figlia, nota nei fumetti come The Beetle. Una scelta che darebbe comunque grande spazio al suo talento, pur senza scomodare icone come Jean Grey.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Spider-Man: Brand New Day, quali villain compariranno?

Tra i nomi che circolano con più insistenza c'è Scorpion: il personaggio di Mac Gargan, già introdotto in Spider-Man: Homecoming, sembra pronto a fare il salto di qualità indossando finalmente il suo iconico costume. Non sarebbe però l'unico avversario, perché tra i rumor ricorrono anche figure come il succitato Tombstone e Boomerang, probabilmente destinati a muoversi come antagonisti secondari, utili ad arricchire la galleria di nemici senza rubare la scena principale.

Il vero punto interrogativo resta però sull'antagonista centrale del film. Da tempo si parla di Mister Negative, personaggio complesso e affascinante, capace di minacciare Spider-Man non solo con la forza ma anche sul piano psicologico. Eppure, non è l'unica pista: secondo alcune voci, il villain principale potrebbe addirittura essere una donna, da cui il collegamento con il misterioso personaggio di Sadie Sink.