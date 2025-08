Spider-Man: Brand New Day, un nuovo rumor rivela il motivo dello scontro tra Spidey e The Punisher

Un nuovo rumor su Spider-Man: Brand New Day rivela dettagli inediti su una scena chiave attualmente in fase di lavorazione a Glasgow, in Scozia. Il film, che vede Tom Holland tornare nei panni di Peter Parker, dovrebbe raccontare la difficile alleanza tra l'Uomo Ragno e Frank Castle, alias The Punisher, interpretato da Jon Bernthal.

L'obiettivo comune? Fermare la devastazione causata da Savage Hulk (Mark Ruffalo). Ma pare che le cose non inizieranno nel migliore dei modi.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, tra i due eroi potrebbe scoppiare un violento diverbio legato a una figura ben nota ai fan: Scorpion, il cui vero nome è Mac Gargan, interpretato da Michael Mando.

The Punisher e Spidey si scontrano: ecco perché

Nelle scorse ore, un carro armato è stato avvistato sul set scozzese e, secondo i rumor, apparterrebbe proprio a Frank Castle. L'ex vigilante lo avrebbe sottratto al gruppo criminale degli Inner Demons e starebbe cercando di usarlo per intercettare un furgone blindato che trasporta Scorpion. La sua intenzione? Eseguire la sua personale giustizia, come da tradizione.

The Punisher: Jon Bernthal è Frank Castle

Quando Spider-Man scopre il piano, decide di intervenire per evitare che Castle uccida il suo nemico. Il diverbio tra i due potrebbe quindi segnare il primo punto di rottura nel film, offrendo un contrasto tra le loro differenti visioni della giustizia.

Intanto il cast di Spider-Man: Brand New Day continua ad arricchirsi. Oltre al ritorno di Zendaya e Jacob Batalon nei ruoli di MJ e Ned, sono confermate anche le partecipazioni di Sadie Sink e Liza Colón-Zayas. I loro personaggi non sono stati ancora rivelati ufficialmente, ma secondo alcuni insider, Sink potrebbe vestire i panni di Lily Hollister, alias Menace, o di Carlie Cooper, personaggi introdotti proprio nell'arco narrativo fumettistico di Brand New Day.

Un nuovo inizio dopo il finale di No Way Home

Il film, ispirato all'omonima saga a fumetti, mostrerà un Peter Parker alle prese con una vita completamente nuova dopo i devastanti eventi di No Way Home, One More Day e Civil War. Il titolo segna quindi una cesura netta rispetto alla trilogia diretta da Jon Watts.

Locandina di Spider-Man: No Way Home

Alla regia troviamo Destin Daniel Cretton, che ha promesso di portare sullo schermo un'avventura "mai vista prima" durante il recente CinemaCon. "Stiamo esplorando nuove possibilità per questo personaggio straordinario", ha dichiarato Cretton. "Ci stiamo divertendo con il design del costume, con le acrobazie e soprattutto con una storia in grado di sorprendere i fan".

Tom Holland conferma: "È davvero un nuovo inizio"

Assente fisicamente al CinemaCon, Tom Holland ha comunque voluto salutare i fan con un breve messaggio video, in cui ha confermato che il film rappresenterà un reboot narrativo.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Benedict Cumberbatch in una foto del film

"So che il finale di No Way Home ha lasciato tutti con il fiato sospeso", ha dichiarato. "Brand New Day è davvero un nuovo inizio. È tutto ciò che posso dire, per ora".

In chiusura, è stata comunicata una lieve variazione nel calendario delle uscite. Spider-Man 4, inizialmente previsto per il 24 luglio 2026, arriverà nelle sale il 31 luglio 2026. Un piccolo slittamento che non farà che aumentare l'attesa per uno dei film più discussi del Marvel Cinematic Universe.