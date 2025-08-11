Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor parlano di eroi MCU mai visti prima sul grande schermo

Oltre ai cattivi ancora tenuti segreti, il prossimo film con Tom Holland potrebbe introdurre volti inediti tra gli eroi del Marvel Cinematic Universe, alimentando teorie e attese dei fan.

Spider-Man: Brand New Day potrebbe non limitarsi a introdurre nuovi villain. Secondo le ultime indiscrezioni, il film di casa Marvel e Sony porterà sullo schermo anche eroi del MCU mai apparsi finora al cinema. Una voce che, se confermata, allargherebbe ulteriormente la portata narrativa del quarto capitolo dedicato all'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland.

A lanciare l'indiscrezione è stato lo scooper MTTSH, già autore di precedenti rivelazioni sulla presenza di antagonisti inediti. "Non solo altri cattivi, ma anche altri eroi!", ha dichiarato, senza però fornire nomi precisi. Fino a oggi, le uniche presenze eroiche confermate restano The Punisher, interpretato da Jon Bernthal, e Hulk, con il ritorno di Mark Ruffalo.

Le voci sul possibile debutto di Jean Grey e le connessioni con gli Avengers e i prossimi eventi del MCU

Tra i nomi più chiacchierati, circola quello di Jean Grey. Nonostante alcune smentite sulla possibile scelta di Sadie Sink per il ruolo, il giornalista Jeff Sneider ha raccontato di aver "sentito ancora parlare" della mutante telepatica e telecinetica. Se la notizia trovasse conferma, si tratterebbe di un debutto epocale per il MCU, con potenziali legami futuri agli X-Men.

Una fanart che immagina il multiverso con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire

La presenza di nuovi eroi potrebbe anche servire ad aprire la strada a grandi crossover futuri, come Doomsday e Secret Wars. L'inserimento di personaggi già affermati o del tutto nuovi darebbe a Brand New Day un ruolo centrale nell'evoluzione della saga.

I dettagli dal set e nuovi ingressi nel cast

Recenti foto dal set hanno mostrato enormi lancia-ragnatele, indizio di scene d'azione su larga scala. Nel cast troveremo anche Liza Colón-Zayas in un ruolo misterioso, mentre Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned) torneranno ma con una presenza meno centrale rispetto al passato.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

A differenza dei capitoli precedenti, Brand New Day prende il nome da una storyline specifica dei fumetti, ambientata dopo gli eventi di One More Day e Civil War. La trama originale vede Peter Parker ricostruire la propria vita, introducendo nuovi personaggi come Carlie Cooper e la villain Menace, alimentando ipotesi sul possibile ruolo di Sadie Sink.

Il regista Destin Daniel Cretton ha spiegato al CinemaCon di voler "esplorare la prossima fase di questo fantastico personaggio" con un team creativo d'eccezione. Holland, assente alla presentazione, ha inviato un videomessaggio definendo il film "un nuovo inizio" dopo il cliffhanger di No Way Home. Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, dopo un leggero posticipo rispetto alla data inizialmente prevista.