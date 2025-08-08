Spider-Man: Brand New Day, le nuove foto dal set hanno rovinato ai fan il ritorno di Zendaya?

Le prime foto dal set di Spider-Man: Brand New Day hanno finalmente svelato quello che molti fan speravano: Zendaya è tornata nei panni di MJ. Le immagini, circolate rapidamente online, mostrano l'attrice sul set insieme a Tom Holland, confermando così una presenza tanto attesa nel prossimo film Marvel, previsto per il 2026.

Si tratta del quarto film con protagonista l'Uomo Ragno interpretato da Holland, dopo il successo di No Way Home nel 2021, che aveva chiuso un ciclo con un drastico colpo di scena: Peter Parker costretto a far dimenticare a tutti la sua identità per salvare il multiverso, perdendo così ogni legame affettivo, inclusa proprio MJ.

Le nuove scene girate svelano un momento toccante tra Peter e MJ

Le immagini dal set sono state scattate a Glasgow e condivise da un utente su TikTok. Tra le varie scene d'azione già trapelate - con veicoli blindati e presenza di forze dell'ordine - una in particolare ha colpito l'attenzione dei fan: Peter Parker accanto alla tomba di zia May, visibilmente ferito. In sua compagnia, MJ, che sembra tenere in mano un guinzaglio per cani.

Il look dell'attrice non lascia dubbi: stessi capelli, stessi abiti e la stessa energia che aveva il personaggio nei precedenti film. Questo dettaglio, unito al contesto drammatico della scena, lascia intendere che non si tratti di una semplice visita fuori dal set, ma di una vera e propria sequenza emotiva del film.

Quanto sarà presente MJ in Spider-Man: Brand New Day?

Resta ancora da capire se il ritorno di MJ sarà centrale o solo parziale nella trama di Brand New Day. Alcune teorie suggeriscono che Zendaya abbia girato le sue scene in anticipo, vista la concomitanza con la produzione di Dune 3, dove l'attrice avrà un ruolo di primo piano. Questo potrebbe indicare che la sua presenza in Spider-Man sia limitata ma significativa, magari concentrata verso il finale. La scena accanto alla tomba potrebbe persino essere uno specchio emozionale della sequenza conclusiva di No Way Home, in cui Happy Hogan non riconosce più Peter.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

La presenza di Zendaya riaccende le speranze dei fan di vedere una possibile riconciliazione tra Peter e MJ. Dopo il drastico reset dell'ultimo film, molti si sono chiesti se la storia d'amore fosse davvero conclusa. Con le nuove immagini dal set, è chiaro che il legame tra i due personaggi non è stato del tutto reciso.

Resta da vedere in che modo la sceneggiatura affronterà il tema dei ricordi cancellati e se ci sarà spazio per un nuovo inizio. In ogni caso, la Marvel sembra intenzionata a giocare con la nostalgia, offrendo ai fan esattamente ciò che vogliono vedere - o forse, qualcosa di completamente diverso.