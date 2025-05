Nicole Kidman esclude i figli avuti con Tom Cruise da un post sulla Festa della Mamma

Il post per la Festa della Mamma che non cita i due figli adottati insieme all'ex marito Tom Cruise è indice di cattivi rapporti con i due adepti di Scientology?

Nicole Kidman ha escluso due dei suoi quattro figli dal suo post per la Festa della Mamma. L'attrice 57enne ha condiviso due foto del passato che ritraggono le sue due figlie, Sunday, 16 anni, e Faith, 14 anni, e il marito Keith Urban, con la madre Janelle Ann Kidman, scomparsa l'anno scorso all'età di 84 anni.

"Mia madre e le mie figlie a Uluru, ricordi bellissimi... sempre" ha scritto Kidman nella didascalia del suo post su Instagram. "Auguri per la Festa della Mamma".

In molti hanno notato che il post della diva Kidman non menzionava la figlia Bella Cruise, 32 anni, e il figlio Connor Cruise, 30 anni, adottati insieme all'ex marito Tom Cruise, con cui è stata sposata dal 1990 al 2001.

La riservatezza di Nicole Kidman

Tom Cruise ha rilasciato un raro commento su Nicole Kidman in un'intervista rilasciata alla rivista Sight and Sound, pubblicata venerdì. Parlando dell'incontro con Stanley Kubrick per discutere della realizzazione del cult del 1999 Eyes Wide Shut, Cruise ha detto: "In pratica, io e lui ci siamo conosciuti. E mentre lo facevamo, gli ho suggerito di chiamare Nicole per interpretare il ruolo di Alice. Perché ovviamente è una bravissima attrice".

Sia Bella che Connor Cruise sono rimasti lontani dai riflettori nel corso degli anni e la loro madre adottiva non parla mai pubblicamente di loro.

Connor, membro di Scientology come il suo celebre padre, vive a Clearwater, in Florida, che ospita anche la sede centrale di Scientology. Nel giugno 2024, Connor e suo padre sono stati ritratti durante un volo in elicottero mentre atterravano a Londra.

Connor ha fatto anche una rara apparizione a un evento promozionale per il film Mission Impossible: Dead Reckoning a New York nel luglio 2023.

Bella, invece, è un'artista. Secondo il suo sito web, "Bella disegna da quando le sue piccole mani hanno imparato a prendere una penna. Da quel momento in poi, la sua arte si è evoluta".

Nicole Kidman Kidman ha parlato di come abbia tenuto i figli più grandi lontani dai riflettori alla testata australiana Who nel 2018.

"Sono molto riservata su tutto questo", ha detto la vincitrice dell'Oscar. "Devo proteggere quelle relazioni. Sono sicura al 150% che darei la mia vita per i miei figli perché è il mio scopo."