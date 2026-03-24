Spider-Man: Brand New Day, è giallo: i lancia-ragnatele assenti dai trailer internazionali

Sono passati ormai alcuni giorni dal lancio del trailer di Spider-Man: Brand New Day, ma il promo ha colpito a talmente i fan da spingerli ad analizzarne ogni singolo dettaglio per scoprire i segreti del nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno in arrivo al cinema il 29 luglio.

A saltare agli occhi è una scelta piuttosto misteriosa che si nota confrontando la versione domestica del trailer con quella rivolta ai mercati esteri. Già si vociferava che un personaggio misterioso sia stato tagliato dal combattimento tra l'Uomo Ragno e la Mano. Ora, una possibile svista nelle versioni internazionali del trailer alimenterebbe ulteriormente le teorie sul lancia-ragnatele organico.

Spider-Man: Brand New Day, una scena tratta dal trailer

Quale è la ragione della differenza tra il trailer di Spider-Man: Brand New Day per il mercato interno e quello internazionale?

Come ha suggerito il trailer di Spider-Man: Brand New Day, nel cinecomic in arrivo Peter Parker subirà una metamorfosi. Secondo la teoria più accreditata, i poteri dell'eroe si svilupperanno al punto da permettergli di abbandonare i lancia-ragnatele. Il trailer avvalora questa ipotesi con la presenza di due diversi tipi di ragnatela e le nuove difficoltà dell'eroe nell'oscillare tra i grattacieli.

Spider-Man: Brand New Day, un'acrobazia di Tom Holland

Se Spider-Man si trasformerà in Man-Spider, seguendo la storyline dei fumetti Marvel, allora questa ragnatela organica potrebbe essere temporanea. In ogni caso, nella versione del trailer pubblicata sugli account YouTube ufficiali di Spider-Man e Sony Pictures, Peter indossa chiaramente i lancia-ragnatele mentre viene trascinato addosso a un autobus, ma questi sono assenti nelle versioni internazionali. Sono stati rimossi dal trailer rivolto al mercato estero o sono stati aggiunti alla versione domestica? Il giallo, per adesso, non trova soluzione.

Come ricorda Comicbookmovie.com, in precedenza Tom Holland è stato avvistato con i lancia-ragnatele sul set di Spider-Man: Brand New Day a Glasgow, in Scozia. Invece di fare chiarezza sulla questione, sembra che Sony e Marvel Studios vogliano a tutti i costi che i fan speculino sull'evoluzione di Spidey.

Trama completa di Spider-Man: Brand New Day

Quali che siano le differenze tra le varie versioni, l'attesa per il nuovo capitolo della saga di Spider-Man è alle stelle. Ce lo conferma il record di visualizzazioni stabilito dal trailer di Spider-Man: Brand New Day.

Secondo quanto anticipato, sono trascorsi quattro anni dagli eventi di Spider-Man: No Way Home. Peter Parker è ormai adulto e vive un'esistenza solitaria dopo aver cancellato il ricordo di sé dalle menti di coloro che ama. In una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato anima e corpo a proteggere la sua città facendo il vigilante a tempo pieno. Ma con l'aumentare delle richieste, si ritrova sottoposto a una pressione sempre maggiore. Questo innesca un'inaspettata trasformazione fisica che minaccia la sua stessa esistenza, mentre emerge una strana ondata di criminalità, dando origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato.

Diretto da Destin Daniel Cretton e scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day vede nel cast Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.