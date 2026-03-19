Spider-Man: Brand New Day, il primo trailer stabilisce un nuovo record di visualizzazioni

Il primo trailer dell'atteso Spider-Man: Brand New Day ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni.

Il video del ritorno di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker ha infatti raggiunto quota 718.6 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore.

I dati record ottenuti dal trailer

Le prime immagini di Spider-Man: Brand New Day hanno battuto il primato che era stato stabilito da Deadpool & Wolverine, che era arrivato a 373 milioni di visualizzazioni. Il trailer della nuova avventura dell'Uomo Ragno ha battuto quel record in solo 8 ore.

Il video ha superato anche il record di Grand Theft Auto VI che, con 475 milioni di visualizzazioni, era stato considerato il promo più visto di sempre.

L'attenzione data al debutto del trailer sembra confermare che i fan della Marvel stanno attendendo con grande curiosità e impazienza il ritorno del supereroe e sono andati alla ricerca di spoiler, easter egg e altre anticipazioni nelle prime immagini contenute nel video.

Cosa racconterà il nuovo film

La storia raccontata in Spider-Man: Brand New Day sarà ambientata quattro anni dopo quanto raccontato in No Way Home. Il protagonista sta ora vivendo da solo, dopo aver fatto cancellare tutti i ricordi che lo riguardano dalla vita e dai ricordi di chi ama. Peter lotta contro il crimine a New York, ma nessuno conosce la sua vera identità. Il giovane si dedica completamente al tentativo di proteggere la sua città, ma la pressione porta a un'evoluzione a sorpresa mentre emerge una terrificante minaccia.

Nel cast, oltre al protagonista Tom Holland, hanno recitato Zendaya (con cui l'attore potrebbe essersi già sposato nella vita reale), Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

La regia è di Destin Daniel Cretton, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik Sommers. Nel team della produzione ci sono Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad, Rachel O'Connor, Louis D'Esposito e David Cain.