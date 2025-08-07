Spider-Man: Brand New Day, un fan usa l'IA per creare una spettacolare sequenza d'azione

Gli scatti e i filmati realizzati sul set del quarto film con star Tom Holland nel ruolo di Peter Parker hanno preso vita grazie alle nuove tecnologie.

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono attualmente in corso a Glasgow e le foto e i video dal set hanno spinto un fan a creare un video realizzato con l'IA.

Il filmato sfrutta infatti le immagini che mostravano Tom Holland sopra un carro armato per immaginare una sequenza d'azione in cui appare anche Hulk.

Il video di Spider-Man realizzato con l'IA

L'Intelligenza Artificiale ha permesso di creare una sequenza in cui il protagonista insegue un veicolo e atterra poi su un carro armato mentre, lungo la strada, ci sono anche delle esplosioni.

Il breve video ispirato alle anticipazioni emerse dalle riprese sul set di Spider-Man: Brand New Day si conclude con l'entrata in scena di Hulk, il personaggio interpretato nel MCU da Mark Ruffalo, apparentemente incapace di mantenere il controllo.

Il post condiviso online ha scatenato i commenti degli utenti dei social e ne ha diviso l'opinione, tra chi pensa che sia un'idea dalle conseguenze potenzialmente negative sul film perché vengono diffuse delle immagini la cui qualità non è eccelsa, chi invece sostiene che permette comunque di aumentare l'attenzione sul progetto, e le consuete riflessioni sull'uso della nuova tecnologia legato a opere coperte da copyright.

Gli interpreti di Spider-Man 4

Il nuovo film sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista che aveva firmato Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Nel cast, oltre al protagonista Tom Holland, ci saranno anche Zendaya e Jacon Batelon nei ruoli di MJ e Ned Leeds.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà anche Melanie Scrofano, star di serie come Star Trek: Strange New Worlds e Wynonna Earp, che ha condiviso la notizia del suo coinvolgimento nel progetto targato Sony Pictures online.

Tra gli interpreti dell'atteso sequel ci saranno anche Jon Bernthal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo che è Bruce Banner/Hulk, e Michael Mando nei panni di Mac Gargan/Scorpion.

L'arrivo nei cinema americani di Spider-Man: Brand New Day è previsto per il 31 luglio 2026, alcuni mesi prima dell'atteso debutto nelle sale di Avengers: Doomsday, che segna il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU.