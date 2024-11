Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Sony ha cestinato la sceneggiatura ordinando di riscriverla da capo

Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato un grande successo commerciale e di critica nell'estate del 2023 e il suo sequel, Beyond the Spider-Verse, doveva inizialmente uscire nelle sale nel marzo 2024, ma poi è stato bruscamente rimosso dal calendario delle uscite della Sony.

A settembre, Jeff Sneider aveva riferito che la Sony aveva scartato la maggior parte del footage di Beyond the Spider-Verse per "motivi creativi" e che, data l'animazione dettagliata che richiedeva, era improbabile che il film uscisse prima del 2027. Il team creativo pare sia rimasto apparentemente "sollevato" da questa scelta, perché "ora avrà più tempo per lavorare al sequel".

Il compositore del franchise Daniel Pemberton ha subito smentito la notizia di Sneider definendola "non particolarmente accurata". Anche Chris Miller è uscito allo scoperto, aggiungendo che "non è stato scartato nulla". Tuttavia, Sneider è rimasto fedele alla sua storia e ha definito i commenti di Pemberton la "peggiore smentita di tutti i tempi".

Ebbene, a quanto pare Sneider è stato vendicato. Brandon Davis ha appena riferito che la Sony avrebbe riscritto l'intera sceneggiatura del sequel dopo l'uscita di Across the Spider-Verse l'anno scorso. Si dice anche che lo studio sia indeciso sul finale del film. La cosa peggiore è che ci sono state bobine di filmati animati che hanno dovuto essere scartate a causa di questa decisione creativa.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che fine ha fatto il sequel della Sony?

Questo ritardo potrebbe avere a che fare con il recente scontro tra il duo creativo Phil Lord e Chris Miller e la Sony a proposito, tra le altre cose, di Spider-Noir. Il duo aveva firmato un contratto quinquennale a nove cifre con lo studio nel 2019, con l'idea di supervisionare una serie di progetti su Spider-Man. La Sony ha finito per non rinnovare il contratto a causa di questo scontro.

L'anno scorso, Vulture ha riferito del controverso stile manageriale di Lord e Miller durante la supervisione di Spider-Man: Across the Spider-Verse. I membri della troupe - da artisti a dirigenti di produzione che avevano lavorato da cinque a una dozzina di anni nel settore dell'animazione - hanno descritto il processo di realizzazione del progetto Sony da 150 milioni di dollari come "eccezionalmente arduo, che ha comportato un tipo di revisionismo implacabile" e "una pressione senza precedenti". Il duo ha da poco terminato le riprese di Project Hail Mary, il loro primo progetto cinematografico dopo l'abbandono di Solo: A Star Wars Story nel 2018.