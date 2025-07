Spider-Man: Beyond the Spider-Verse posticipato di nuovo, ma la nuova data è più vicina di quanto pensassimo

Sony Pictures ha ufficializzato un ulteriore rinvio per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ma il debutto previsto nel giugno 2027 segna comunque un anticipo rispetto alle ipotesi più pessimistiche.

Sony Pictures ha annunciato un ulteriore slittamento dell'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo capitolo dell'acclamata trilogia animata. Tuttavia, il ritardo questa volta è minimo: l'uscita, inizialmente prevista per il 4 giugno 2027, è ora fissata per il 25 giugno dello stesso anno.

Un rinvio di poche settimane, che però ha generato reazioni contrastanti tra i fan, già messi alla prova dal precedente spostamento di ben tre anni rispetto alla data iniziale del 2024. Il film, sequel diretto di Across the Spider-Verse, avrebbe dovuto arrivare nelle sale a marzo 2024. Ma sin da subito era emerso un clima di incertezza, acuito dalle dichiarazioni del cast che rivelavano di non aver ancora ricevuto lo script o iniziato il doppiaggio.

Una scelta di marketing (forse) strategica

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la nuova data del 25 giugno è stata scelta per massimizzare il potenziale commerciale durante le vacanze estive scolastiche. L'uscita a fine giugno potrebbe infatti favorire l'affluenza nelle sale anche nei mercati internazionali, dove il calendario scolastico differisce da quello statunitense.

Spider-man: Across The Spider-Verse - un'immagine romantica di Miles Morales e Gwen Stacy

Il cambio di data evita inoltre lo scontro diretto con altri titoli di peso previsti per la stessa estate. In particolare, Beyond the Spider-Verse non si troverà più ad affrontare né il sequel di Dragon Trainer né un film DC ancora senza titolo previsto a luglio.

Cosa aspettarsi dal terzo capitolo

Durante il CinemaCon, il regista Phil Lord ha anticipato qualche dettaglio sulla trama: Miles Morales sarà in fuga dagli altri Spider-personaggi, considerato una minaccia all'interno del multiverso. Gwen Stacy e il suo gruppo potrebbero cercare di aiutarlo, ma nulla è garantito.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una sequenza del film

Lord ha anche promesso che il terzo film sarà un epilogo "maestoso" per la trilogia. "Ci siamo presi il tempo necessario per fare le cose per bene", ha dichiarato, sottolineando come l'ambizione del progetto richiedesse una lavorazione più lunga del previsto.

Oltre alle aspettative narrative, il team creativo ha confermato che il film è stato concepito per essere fruito nel miglior modo possibile in sala. "Beyond the Spider-Verse è pensato per i grandi schermi", ha detto Lord, anticipando uno stile visivo ancora più audace e spettacolare rispetto ai precedenti capitoli.

Per i fan, l'attesa sarà ancora lunga, ma le promesse sembrano mantenere alte le aspettative. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà nei cinema il 25 giugno 2027.