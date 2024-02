Spider-Man: l'autore della mitica serie animata vorrebbe tornare in stile X-Men '97

John Semper Jr., autore della celebre serie animata anni '90 di Spider-Man, sarebbe più che favorevole a un ritorno dello show in stile X-Men '97, che ha riportato sul piccolo schermo la serie d'animazione sui mutanti della Marvel.

Semper ha confermato il suo interesse a realizzare un'altra serie sullo Spider-Man degli anni '90. In risposta a un fan che gli chiedeva della possibilità, infatti, Semper ha dichiarato: "Tutto quello che devono fare è chiamarmi. Io sono qui, e sicuramente prenderei in considerazione l'idea di farlo".

L'autore si è recentemente preso gioco della Sony per non averlo inserito tra i ringraziamenti ufficiali nei due film sullo Spider-Verse, ovvero Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Andata in onda per cinque stagioni dal 1994 al 1998, Spider-Man: The Animated Series ha introdotto il concetto di "Spider-Verse" nel suo finale, che da allora è stato ulteriormente esplorato in una serie di progetti sull'Uomo Ragno. Tra questi, appunto, la serie di film animati Spider-Verse.

I primi due episodi non riportavano il nome di Semper nei titoli di coda, e lo scrittore lo ha fatto notare con un post su X, in risposta alla notizia che i produttori di Spider-Verse erano stati premiati ai Producers Guild Awards.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse conterrà molteplici versioni di Gwen Stacy/Spider-Gwen

Includendo anche un'emoji con la faccia ammiccante, Semper ha scritto su X: "Ehi, Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord & Christopher Miller, e Christina Steinberg -- anche se non avete mai ritenuto opportuno ringraziarmi nei vostri crediti per aver creato il concept dello Spider-Verse - Non c'è di che comunque!".

X-Men '97, che continuerà le avventure della serie animata anni '90, debutterà su Disney+ il 20 marzo prossimo.