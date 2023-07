Spider-Man: Across the Spider-Verse: svelata la data d'uscita in digitale del cinecomic Sony

Sony ha annunciato la data d'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse sia per quanto riguarda la versione in digitale video-on-demand sia per quella in home video, nei formati DVD e Blu-Ray.

La versione digitale sarà acquistabile su piattaforme digitali come Amazon Prime Video, iTunes, Vudu e Google Play Movies & TV a partire dall'8 agosto 2023. L'uscita in DVD e Blu-ray dovrebbe essere prevista per settembre 2023.

"Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Man incaricata di proteggerne l'esistenza. Tuttavia, quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova contro le altre sue versioni. Dovrà presto ridefinire il significato di eroe per poter salvare le persone che ama di più".

Spider-Man: Across the Spider-verse contiene una scena animata da un 14enne

Uscito nelle sale lo scorso giugno, Spider-Man: Across the Spider-Verse ha racimolato oltre 660 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni, risultando quindi un grande successo per Sony Animation. Il film sarà seguito da Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che difficilmente riuscirà a mantenere "marzo 2024" come data d'uscita.