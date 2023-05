Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales combatte Spider-Man 2099 e Spider-Cat nel final trailer

Sony ha diffuso il trailer finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, in cui Miles Morales affronta la sua più grande sfida quando Spider-Man 2099 gli invia contro un intero esercito di lanciatori di ragnatele.

Il terzo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse diffuso da Sony Pictures si presenta ricco di emozioni e realtà alternative. Miles Morales si troverà, infatti, a fare i conto con Spider-Man 2099, ma il promo segna anche il debutto di Spider-Cat.

Il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, vincitore dell'Oscar come miglior film d'animazione nel 2018, si profila a dir poco spettacolare e l'uscita è accompagnata da una campagna di marketing sontuosa, pur tenendo ancora nascoste le principali sorprese che ci aspettano nei cinema italiani a partire dal 1 giugno.

Spider-Man: Across the Spider-Verse in anteprima, i registi: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima"

Cosa aspettarsi da Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Spider-man: Across The Spider-Verse - un'immagine romantica di Miles Morales e Gwen Stacy

In Spider-Man: Across the Spider-Verse Miles Morales torna in azione. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-People incaricata di proteggere la sua stessa esistenza.

Ma quando gli eroi si trovano in disaccordo su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova a confrontarsi con gli altri Uomini-Ragno e dovrà ridefinire il significato di eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

Il film è interpretato da Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Karan Soni, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham e Oscar Isaac.