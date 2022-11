Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales e Gwen avranno una storia d'amore?

Phil Lord e Christopher Miller, produttori dell'attesissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse, hanno parlato della possibilità di una storia d'amore tra Miles Morales e Gwen Stacy.

Arriverà sugli schermi il prossimo anno Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del pluripremiato film d'animazione del 2018. Tra i grandi protagonisti del nuovo film ci sarà Spider-Gwen, alter ego di Gwen Stacy, già introdotta nel primo e doppiata da Hailee Steinfeld.

In molti si sono chiesti se in Across the Spider-Verse ci potrà essere una vera storia d'amore tra Miles Morales e Gwen. Alla domanda hanno risposto i produttori Phil Lord e Christopher Miller: "La storia si aprirà nel mondo di Gwen ed esplorerà ancora meglio il suo punto di vista. Verrà riesumato il suo rapporto con Miles e ci saranno molte tensioni con possibilità di un esito romantico. Vorrebbero mantenere intatta la loro amicizia e non rovinarla, si tratta di una posizione abbastanza complicata in cui trovarsi quando si è giovani come loro".

Il nuovo film, sempre a detta dei produttori, sarà un vero e proprio trionfo artistico con ben sei stili d'animazione differenti.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è atteso nei cinema a partire dal 2 giugno 2023. Avrà poi un ulteriore sequel, già annunciato, che uscirà a marzo 2024 e si chiamerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Tra tutti i film della trilogia sono previsti ben 240 personaggi diversi.