Spider-Man: Across the Spider-Verse, la prima immagine del villain Spot, doppiato da Jason Schwartzman

Una foto su Twitter svela il look di Spot, il villain di Spider-Man: Across the Spider-Verse che avrà la voce di Jason Schwartzman.

L'account Twitter ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One ha offerto ai fan una primo sguardo al cattivo principale del sequel in arrivo, Spot, che compare in una foto. A dar voce al personaggio è l'attore e sceneggiatore Jason Schwartzman.

Spot usa portali interdimensionali sparsi sul suo corpo per manipolare gli attacchi dei suoi nemici. Il personaggio è apparso per la prima volta in Spectacular Spider-Man #97 ed è stato creato da Al Milgrom e Herb Trimpe. È apparso in diverse serie come Spider-Man: The Animated Series e Spider-Man show del 2017, ma questa è la prima apparizione importante del cattivo in un film.

"Per coloro che non sono nerd irriducibili dei fumetti, The Spot è uno dei nemici più temibili nella galleria dei villain di Spider-Man", ha chiarito il co-regista Kemp Powers. "Ma ha un superpotere che ha davvero eccitato tutta la nostra squadra: tutto il suo corpo è coperto da piccoli portali interdimensionali che possono mandarlo ovunque voglia".

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson dirigeranno Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del film premio Oscar per l'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo. Il sequel sarà prodotto da Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad, e Christina Steinberg per conto di Sony Pictures project, con Alonzo Ruvalcaba in veste di coproduttore. Il regista di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Peter Ramsey, si occuperà della produzione esecutiva con Aditya Sood.