Spider-Man: Across The Spider-Verse, una nuova clip presenta The Spot

Una nuova clip dell'atteso film Spider-Man: Across The Spider-Verse presenta The Spot, interpretato nella versione originale da Jason Schwartzman.

Il film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo e una nuova clip mostra in azione The Spot, personaggio che nella versione originale ha la voce di Jason Schwartzman.

Nel video si vede il personaggio mentre cerca di compiere un furto in un supermercato, ritrovandosi però in difficoltà a causa della sua incapacità di usare i propri poteri. La situazione prende così presto una svolta divertente.

La sinossi del sequel

La produzione di Spider-Man: Across the Spider-Verse è curata da Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad, Christina Steinberg e Alonzo Ruvalcaba. Alla regia ci sono Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

"Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di 'Spider-Eroi' incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri 'Ragni' e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più" recita la sinossi ufficiale del film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà il 1 giugno nelle sale italiane. Nel cast del film Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae, Bryan Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Shea Whigham, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya e tanti altri.