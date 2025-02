Spider-Man 4: Willem Dafoe tornerà nei panni di Green Goblin nei prossimi film Marvel?

L'attore, a quanto pare, sarebbe in trattative per tornare nei panni dello storico villain dell'Uomo-Ragno in un futuro progetto dello studio

Willem Dafoe ha debuttato nei panni di Norman Osborn in Spider-Man del 2002, anche se la storia di Green Goblin si è conclusa in modo definitivo e fedele ai fumetti quando è stato impalato dal suo aliante in quello stesso primo film di Sam Raimi.

Nonostante ciò, l'attore ha ripreso il ruolo in Spider-Man 2 e Spider-Man 3 come spettro che perseguitava suo figlio Harry. Tuttavia, la saga cinematografica Sony si è conclusa prima che Norman potesse seguire le orme della sua controparte fumettistica tornando dalla morte.

Quasi due decenni dopo aver vestito per la prima volta i panni dell'iconico cattivo, Dafoe ha ripreso il ruolo in Spider-Man: No Way Home, dove ha potuto portare avanti il suo desiderio di vendetta contro non uno, ma ben tre Spider-Man diversi.

La storia di Green Goblin proseguirà in Spider-Man 4?

Spider-Man: No Way Home, il grande ritorno di Green Goblin

Trasportato su Terra 616 prima della sua morte, Norman ci ha ricordato perché è il più grande nemico di Spidey, uccidendo zia May e trasformando Peter Parker in un assassino (ha anche pugnalato la variante di Tobey Maguire alle spalle per non farsi mancare nulla). Curato e rispedito nella sua realtà, nell'ultima inquadratura abbiamo visto il personaggio chiaramente devastato da ciò che aveva appena fatto.

Spider-Man: il ghigno di Willem Dafoe per Green Goblin

Cosa ne è stato, quindi, di Norman Osborne? Presto potremo avere delle risposte: l'insider MyTimeToShineHello segnala che "Willem Dafoe è in trattative per tornare nei panni di Norman Osborn/Green Goblin". Non ci sono ulteriori dettagli sul fatto che si tratti di Spider-Man 4, dei prossimi film sugli Avengers o anche di un film post-Secret Wars.

Durante il tour per la promozione di Nosferatu lo scorso dicembre, a Dafoe è stato chiesto se sarebbe stato disposto a continuare la storia di Norman in Spider-Man 4: "Vedremo. Potrei tornare", ha stuzzicato. "Ascoltate, è stato fantastico lavorare con Tom è tutta l'intera saga di film di Spider-Man che ho fatto è stata molto divertente. Davvero divertente".