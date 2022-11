Spider-Man 4: Venom avrà un ruolo centrale nei prossimi film?

Mentre restiamo in attesa di novità ufficiali riguardo allo Spider-Man 4 di Tom Holland, sul web sono spuntate alcune voci riguardo al futuro ruolo di Venom all'interno della storia.

Venom: una scena del film

Nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home (allerta spoiler) vediamo Eddie Brock e Venom mentre vengono rimandati nel loro universo, anche se un pezzo dell'alieno resta bloccato indietro. Pur sapendo che per il momento si trova in Messico, il simbionte alla fine troverà sicuramente la sua strada per New York City e Peter Parker, in Spider-Man 4.

Secondo il canale YouTube di Heavy Spoilers, i Marvel Studios avevano costruito un percorso preciso e ragionato attraverso cui Spider-Man sarebbe dovuto entrare in contatto con Venom per la prima volta, scombinato del tutto con l'uscita di Venom nel 2018, e quindi per mano di Sony. Questo "scontro" e trasformazione avrebbero alimentato i rapporti complicati fra le due realtà cinematografiche, limitando al massimo i cross-over in questo senso, e indicando Spidey come esclusiva dell'MCU.

Parlando del futuro di Venom, invece, secondo Heavy Spoilers comparirà in Spider-Man 4, senza però affrontare le dinamiche del costume nero, che pare "lo stiano salvando per un film più avanti". Tutto ciò potrebbe avvalorare le voci secondo cui il quarto capitolo della nuova saga svilupperà un'avventura precedente all'ottenimento del black suit.

In arrivo Spider-Man 4 e 5?

Ovviamente tutte queste informazioni non sono state ufficializzate da chi di dovere, v'invitiamo quindi a prenderle con la massima cautela.