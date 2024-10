Spider-Man 4: ufficiale! Tom Holland conferma la data di inizio riprese

Spider-Man 4 si farà e adesso sappiamo anche quando. A confermare l'ufficialità del progetto, svelando la data di inizio riprese, è stata la star Tom Holland. Ospite del Tonight Show with Jimmy Fallon, l'attore inglese volto ufficiale del Peter Parker Marvel ha detto che il nuovo cinecomic sull'Uomo Ragno è in preparazione e verrà girato la prossima estate.

"La prossima estate inizieremo a girare, è tutto a posto. Ci siamo quasi, è super emozionante. Non vedo l'ora" ha conferma l'attore.

Resta da capire naturalmente chi dirigerà il film dopo l'uscita di scena di Jon Watts. Né Marvel Studios né Sony Pictures per adesso hanno ufficializzato informazioni sul film che seguirà la fortunata trilogia Marvel. Sappiamo, però, che gli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers, che hanno contribuito ai tre precedenti capitoli, sono stati riconfermati per Spider-Man 4. Tra i registi papabili sono circolati vari nomi, ma per adesso il più accreditato resta quello di Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e della prossima serie TV Wonder Man.

Spider-Man in una scena

Che cosa accadrà in Spider-Man 4?

I fan della Marvel potrebbero insospettirsi dalla tempistica della conferma di Tom Holland su Spider-Man 4 poiché manca solo un giorno all'uscita di Venom: The Last Dance, al cinema da domani. Sebbene fino ad oggi non ci sia stato un incontro tra lo Spider-Man di Tom Holland e Venom di Tom Hardy, da anni circolano voci su un crossover.

Spider-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio personaggio e due nuovi cattivi

Riguardo all'ultimo capitolo della trilogia di Venom, la regista Kelly Marcel ha confermato un futuro longevo per il villain Knull, che apparirà nel film. Considerando i poteri multiversali di Knull e il fatto che un pezzo del simbionte di Venom è stato lasciato nell'MCU durante Spider-Man: No Way Home, è possibile che Venom e Spider-Man debbano allearsi per sconfiggere Knull, dopotutto. Ma per avere la conferma dovremo attende ancora a lungo.