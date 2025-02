Spider-Man 4: Sony e Marvel hanno offerto la parte del villain a un grande attore, ruolo ridotto per Zendaya?

In seguito a una recente indiscrezione secondo cui i Marvel Studios e Sony Pictures starebbero cercando attori per interpretare un cattivo e un nuovo interesse amoroso per il Peter Parker di Tom Holland in Spider-Man 4, potremmo essere un passo più vicini a scoprire chi si calerà nel ruolo dell'antagonista principale nel prossimo film solista di Spidey.

Stando al noto insider Daniel Richtman, gli studios avrebbero già offerto la parte del villain di Spider-Man 4 a un grande attore, anche se l'identità di quest'ultimo, al momento, non sarebbe ancora stata rivelata.

Una precedente indiscrezione ha affermato che il film introdurrà un cattivo di Spider-Man che non abbiamo mai visto prima in live-action, il che potrebbe restringere il campo.

La MJ di Zendaya non avrà un ruolo importante?

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

Tra le notizie correlate, Deadline ha confermato che Zendaya girerà l'adattamento di Dune: Messiah di Denis Villeneuve prima di Spider-Man 4, il che ha portato a speculazioni sul fatto che quest'ultimo potrebbe non rispettare l'attuale data di uscita del 24 luglio 2026. Vale la pena notare che l'attrice, vista di recente in Challengers, dovrebbe avere una parte più ridotta nel film.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Inoltre, pare che la sceneggiatura di Spider-Man 4 abbia subito una profonda revisione, forse a causa di divergenze di opinione tra Holland e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige.

Dopo i disaccordi riportati sul modo migliore di procedere, sembra che Feige e Tom Rothman della Sony Pictures si siano accordati su una storia prevalentemente "di strada" con alcuni elementi multiversali al suo interno, anche se fino a poco tempo fa il film veniva ancora descritto come un "evento a livello dei film sugli Avengers".