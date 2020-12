Spider-Man 3, Jamie Foxx sull'eventuale ritorno di Electro: "Tutto è possibile"

Jamie Foxx ha risposto alle domande riguardanti un possibile ritorno di Electro in Spider-Man 3 non escludendo nessuna possibilità.

Spider-Man 3 potrebbe riportare sul grande schermo alcuni protagonisti dei precedenti film dedicati alle avventure di Peter Parker e Jamie Foxx ha risposto alle indiscrezioni relative a un'apparizione di Electro durante una recente intervista.

Il terzo lungometraggio con star Tom Holland nella parte del giovane Uomo Ragno è attualmente nella fase delle riprese ad Atlanta e, almeno per ora, non sono emerse dal set delle conferme.

Jamie Foxx, intervistato dal sito ComicBook, come prevedibile non ha potuto rivelare nulla di Spider-Man 3, ma alla domanda specifica riguardante le indiscrezioni legate al suo ritorno, ha dichiarato: "Non lo so. Tutto è possibile".

La star, in precedenza, aveva condiviso online delle fanart che lo mostravano nella parte del villain Electro, accompagnate da una didascalia in cui sosteneva che questa volta non "sarebbe stato blu". Sony e Marvel non hanno però confermato la presenza di Foxx nel cast e, ovviamente, ogni dettaglio è avvolto dalla segretezza.

Il lungometraggio, considerando la presenza di Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch, potrebbe dare spazo al multiverso e questo permetterebbe il ritorno di attori apparsi nei progetti che hanno avuto come star Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Come sottolineato da Jamie Foxx, quindi, attualmente non si può escludere nessuna possibilità.

Spider-Man 3 arriverà, almeno per ora, nelle sale americane dal 17 dicembre 2021.

Jamie Foxx, tra poche settimane, sarà invece protagonista sugli schermi con Soul, il nuovo film Pixar di cui è uno dei doppiatori.