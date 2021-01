Spider-Man 3: Elizabeth Olsen ha anticipato la presenza di Scarlet Witch?

Il multiverso MCU potrebbe espandere presto le sue maglie oltre il previsto, Elizabeth Olsen non nega la possibilità di un'apparizione di Scarlet Witch in Spider-Man 3.

Scarlet Witch potrebbe comparire in Spider-Man 3. Almeno così avrebbe lasciato intendere la sua interprete, Elizabeth Olsen, attualmente su Disney+ con la prima serie dell'MCU realizzata appositamente per la piattaforma, WandaVision.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Con la crisi sanitaria, Black Widow, che avrebbe dovuto inaugurare la Fase 4 dell'MCU, è ancora in attesa di arrivare nei cinema e la release fissata per maggio potrebbe slittare ulteriormente oppure il film potrebbe prendere la via dello streaming su Disney+. A inaugurare la Fase 4 è, dunque, WandaVision, focus sulla coppia formata da Scarlet Witch e Visione.

Nel frattempo, Elizabeth Olsen si trova a Londra per girare Doctor Strange in the Multiverse of Madness a fianco di Benedict Cumberbatch non appena la situazione lo consentirà.

Le connessioni all'interno dell'MCU sono ormai cosa nota perciò i fan non sono statati stupiti dalla notizia della presenza di Doctor Strange in Spider-Man 3, in veste - probabilmente - di nuovo mentore di Peter Parker dopo la scomparsa di Tony Stark. Interrogata sulla possibilità di comparire lei stessa nel sequel da Capital FM, Elizabeth Olsen non ha negato l'ipotesi dichiarando:

"Presumo che dato che ci sono tutti gli altri, potresti vedere anche Scarlet Witch, ma non mi sono ancora presentata a quella festa".

WandaVision, Kevin Feige: "Le serie Marvel per Disney Plus sono importanti esattamente come i film"

La presenza di Scarlet Witch in Spider-Man 3 potrebbe avere un senso in vista di una sua possibile alleanza col Doctor Strange per affrontare il multiverso dell'MCU. Le sue azioni in WandaVision, in particolare la sua presunta creazione del fantastico mondo di Westview, potrebbero dare il via a una serie di eventi che minacciano il tessuto stesso della realtà, che avrebbe effetti a catena sui film e sulle serie in arrivo. Non ci resta che attende per saperne di più.