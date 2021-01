Spider-Man 3: Dane DeHaan nega di essere coinvolto nelle riprese

Nel cast del film Spider-Man 3 non dovrebbe essere presente Dane DeHaan, interprete di Harry Osborn nei lungometraggi che hanno avuto come protagonista Andrew Garfield.

L'attore ha infatti voluto smentire ufficialmente le indiscrezioni riguardanti un suo possibile coinvolgimento nel progetto le cui riprese sono attualmente in corso.

Dane DeHaan, intervistato da RadioTimes, ha dichiarato parlando delle notizie che riportavano una sua possibile presenza sul set: "Non c'è niente di vero. Non sono nemmeno come si potrebbe proporre nella storia un mio ritorno".

Jamie Foxx, che nei lungometraggi dedicati alle avventure di Peter Parker aveva avuto la parte di Electro, aveva invece commentato delle ipotesi simili con un sibillino "Tutto è possibile". In un secondo momento la conferma della presenza dell'attore è stata apparentemente confermata da fonti vicine alla produzione del lungometraggio con star Tom Holland.

Dane ha però ammesso: "Vorrei certamente lavorare nuovamente in un film di quel tipo. Amo girare i film di supereroi o ambientati in quei mondi, e sono certo che ne avrò in futuro nuovamente la possibilità. Non ho alcuna idea di quello che stanno facendo con i film di Spider-Man ora, ma non riesco realmente a capire un mondo in cui sarebbe possibile un mio ritorno".

I fan della Marvel hanno però sottolineato online che anche Tatiana Maslany aveva negato in modo deciso di essere la protagonista di She-Hulk, show destinato a Disney+ di cui sarà invece la star.

Gli appassionati dei progetti Marvel non escludono quindi che Dane DeHaan stia mentendo per mantenere la riservatezza richiesta dai produttori dell'atteso sequel che sembra destinato a dare spazio al multiverso.