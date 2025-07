Spice Girls, lo studio d'animazione di Kaiju No.8 realizzerà il film anime delle icone pop

In una recente intervista con Anime Ego, il produttore Laurence Guinness ha rivelato che Production IG sta lavorando a un anime sulle Spice Girls.

Il celebre studio giapponese Production I.G. ha rivelato di essere arrivato vicinissimo a creare un anime sulle Spice Girls, completo di concept art inedite. Tra armi pesanti, dinosauri e calci acrobatici, il progetto è rimasto nel cassetto, ma dimostra quanto la cultura pop anni '90 fosse pronta a fondersi con l'estetica anime. E la curiosità continua a crescere.

Spice Girls: tra pop, armi e dinosauri nel multiverso anime

Nel caleidoscopico mondo dell'animazione giapponese, la linea tra possibile e assurdo è spesso sottile, e proprio lì si inserisce l'incredibile notizia svelata dal produttore Laurence Guinness: Production I.G., lo studio dietro capolavori come Ghost in the Shell e Haikyu!!, aveva quasi realizzato un film anime dedicato alle Spice Girls.

Una locandina con le Spice Grils

Non è una leggenda urbana: a testimoniarlo ci sono le prime immagini ufficiali del progetto mai completato, rivelate in esclusiva durante un'intervista ad Anime Ego.

Nelle scene diffuse, le cinque icone del pop britannico sono reinterpretate in versione anime con look futuristici, artiglieria pesante, calci volanti e persino dinosauri pronti ad essere schivati. Un mashup audace che unisce l'irriverenza anni '90 al dinamismo nipponico. Guinness ha anche accennato a un possibile anime sul Wu-Tang Clan, rimasto però molto più indietro nel processo creativo.

Production I.G. e il fascino delle contaminazioni pop

Fondato nel 1987 da Mitsuhisa Ishikawa e Tatayuki Goto, Production I.G. è costellato di titoli che hanno definito generi - da Patlabor a Kaiju No.8. L'idea di portare sullo schermo animato le Spice Girls, esplose a livello mondiale con il film Spice World nel 1997, non appare poi così folle se si considera la crescente sinergia tra pop internazionale e anime.

Celebrità come Ariana Grande, Michael B. Jordan e Megan Thee Stallion hanno più volte dichiarato il loro amore per l'animazione giapponese; quest'ultima, addirittura, sta lavorando con Amazon alla creazione di un anime tutto suo.

Una scena di Kaiju No.8

Ora che le immagini sono emerse, i fan sognano. Ma con lo scioglimento della band avvenuto nel 2001, è improbabile che vedremo mai le Spice di nuovo insieme. Anche se, con Production I.G., mai dire mai.