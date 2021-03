Spencer : una nuova foto di Kristen Stewart nel ruolo di Diana, Jack Farthing sarà il principe Carlo

Kristen Stewart è la protagonista del film Spencer e la produzione ha ora condiviso una nuova foto che la ritrae nel ruolo della Principessa Diana, oltre ad aver annunciato l'arrivo nel cast di Jack Farthing, che interpreterà Carlo.

Le riprese del progetto si sono spostate dalla Germania al Regno Unito e, attualmente, la produzione non ha affrontato battute d'arresto inaspettate.

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

Nel film Spencer si racconterà la storia di Diana Spencer (Kristen Stewart) concentrando l'attenzione sulle festività natalizie del 1991, anno in cui il matrimonio con Carlo, il ruolo affidato al trentacinquenne Jack Farthing (Poldark, Blandings), è ormai in crisi da tempo.

Tra gli interpreti ci sono anche Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.

Il regista Pablo Larrain collaborerà inoltre con Claire Mathon, che si occuperà della fotografia del film, con la costumista Jacqueline Durran e con il compositore Jonny Greenwood.

Kristen Stewart, parlando del progetto, aveva dichiarato: "Spencer rappresenta un tuffo all'interno di un'immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un momento di svolta fondamentale nella sua vita. È un'affermazione della somma delle sue parti, che inizia dal suo nome di battesimo, Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei".

Di seguito, la sinossi ufficiale del film: "Dicembre 1991. Nel matrimonio del principe e della principessa del Galles da tempo ormai è calata una cortina di freddezza. Sebbene le voci di relazioni clandestine e del divorzio aumentino, è stata imposta una tregua per le festività natalizie a Sandringham. Si mangia e si beve, si va a caccia e si spara. Diana conosce lo schema, ma quest'anno le cose saranno molto diverse".