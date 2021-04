Spencer: Kristen Stewart come Lady Diana insieme ai piccoli William e Harry (FOTO e VIDEO)

Le nuove foto e video dal set di Spencer mostrano Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, affiancata dai due giovani attori che interpreteranno i figli della principessa, William ed Harry. La foto è stata pubblicata dal magazine People.

Settimana dopo settimana, aumentano le foto che ritraggono Kristen Stewart nei panni di Lady Diana. Sarà infatti lei ad interpretare la principessa del Galles nel prossimo film di Pablo Larrain, Spencer. Le nuove immagini provenienti dal set ci mostrano Stewart con i due giovani attori che interpreteranno invece i due figli di Diana, il principe William ed il principe Harry. Lo stile dell'attrice richiama quello casual che caratterizzava Diana durante le uscite private con i suoi amati ragazzi, con tanto di berretto da baseball e scarpe sportive.

Ricordiamo che il film è ambientato nel corso di un fine settimana nel dicembre 1991, quando Lady D si unisce alla famiglia reale per le festività natalizie a Sandringham e decide di porre fine al suo matrimonio con Carlo. "Spencer è un tuffo nell'immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita", ha dichiarato in precedenza Kristen Stewart, aggiungendo: "È un'affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo, Spencer. È uno sforzo straziante per lei ripartire da se stessa, mentre si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei".

A novembre, durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live!, l'attrice di Twilight ha ricordato di aver deposto dei fiori a Buckingham Palace, in onore della principessa Diana, dopo la sua morte nel 1997. "Ero molto giovane, non sapevo bene cosa stesse succedendo", ha detto Stewart, aggiungendo: "È difficile non sentirsi protettivi nei suoi confronti. Era così giovane". Prima di iniziare le riprese del film, l'attrice spiegò invece a InStyle quanto fosse intimidatorio per lei l'accento di Diana. "L'accento è intimidatorio da morire perché la gente conosce bene quella voce, ed è così distinta e particolare. Ci sto lavorando con il mio dialect coach".