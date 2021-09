Spencer, Kristen Stewart: "Ho accettato il film senza nemmeno pensarci o aver letto lo script"

Kristen Stewart si è trasformata in Lady Diana nel film Spencer e l'attrice ha rivelato che ha accettato il ruolo senza leggere lo script.

La star ha infatti ricevuto una telefonata dal regista Pablo Larraín ed è stata immediatamente interessata nel progetto che viene indicato come uno dei titoli protagonisti nella corsa agli Oscar.

Parlando di Spencer, Kristen Stewart ha dichiarato: "Pablo mi ha chiamata al telefono. All'inizio non avevo ancora letto lo script e mi ha proposto questa idea e detto che avrebbe realizzato questo poema dal tono strano su Diana, chiedendomi se fossi, oppure no, interessata ad affrontare la tematica, prima ancora che mi mandasse la sceneggiatura".

L'attrice ha quindi ammesso: "Praticamente senza pensarci, in modo davvero irresponsabile, ho detto 'Sì, assolutamente'".

Kristen ha ammesso che abitualmente si sente sicura quando accetta un progetto, ma in questo caso non provava quella sensazione: "Avrei potuto rovinare totalmente tutto. Nel momento proprio prima di dire, in una parola, sì o no, ho pensato 'Chi sei tu se non dici sì?'".

La sceneggiatura è firmata Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, e l'interprete della principessa Diana ha dichiarato: "I miei film preferiti sono quelli che esplorano e coltivano quel caos controllato, il modo in cui compi delle scoperte che meritano di essere immortalate".

Kristen Stewart ha inoltre sottolineato che non ha cercato di offrire un'interpretazione accurata rispetto a quanto accaduto in realtà, ma la propria versione della personalità e dell'approccio alla vita della giovane che aveva sposato l'erede al trono britannico. La star ha inoltre ribadito: "Penso che la sua forza, il suo potere e la sua feroce forza della natura inarrestabile emergessero realmente quando era insieme ai suoi figli. Non era molto brava a proteggere se stessa, ma lo era davvero nel proteggere loro. Se non si fosse riusciti a rappresentare quell'elemento nel modo giusto non la si sarebbe mostrata correttamente".