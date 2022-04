Spellbound: Rachel Zegler darà voce alla principessa protagonista del film animato

Spellbound, il nuovo film animato prodotto da Apple Original Films e Skydance Animation, ha trovato la voce della sua protagonista: Rachel Zegler.

La star di West Side Story avrà quindi la parte di una principessa nel nuovo progetto.

In Spellbound l'attrice Rachel Zegler avrà la parte della Principessa Ellian. Il personaggio viene descritto come una "principessa tenace che deve intraprendere una coraggiosa missione per salvare la sua famiglia e il suo regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri e minaccia di ricoprire Lumbria per sempre con l'oscurità".

Alla regia del lungometraggio c'è Vicky Jenson (Shrek) e la sceneggiatura è firmata da Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton.

A comporre le musiche originali sarà il premio Oscar Alan Menken, mentre i testi sono firmati da Glenn Slater.

Nel team della produzione ci saranno anche John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Lipman.

Spellbound arriverà l'11 novembre 2022.