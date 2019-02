Speciale Oscar 2019: tutti i nostri articoli e video!

Mancano poco più di 24 ore all'attesissima notte degli Oscar 2019, che verranno consegnati il 24 febbraio sera - durante la notte italiana - al Dolby Theatre ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione con tutti i nostri articoli, approfondimenti e video utili per arrivare preparati alla notte degli Academy Awards!

Siamo finalmente arrivati al momento più glamour dell'annata cinematografica, la Notte degli Oscar! La 91esima edizione dei premi più attesi a Hollywood è stata costellata da tantissimi colpi di scena, primo tra tutti il fatto che non ci sarà un classico presentatore ufficiale dopo che Kevin Hart ha abbandonato la conduzione a causa di alcuni tweet omofobi sbucati sul web. Abbiamo parlato degli Academy Awards in generale, raccontandovi la storia del premio e tutti i suoi vincitori, vi abbiamo descritto i 7 momenti da noi definiti shock per la cerimonia (Warren Beatty e Faye Dunaway, ci sentite?) o vi abbiamo mostrato le nostre previsioni su tutti i vincitori.

Ma noi di Movieplayer ci siamo anche lanciati in approfondimenti ulteriori, andando a raccontarvi la carriera di Glenn Close e il perché questo Oscar sarebbe del tutto meritato, o le chance di Bohemian Rhapsody a trionfare come miglior film, passando anche per un'analisi della carriera - splendida - di Emma Stone, nominata a questi Academy Awards grazie a La favorita.

Chi vincerà l'ambito premio Miglior Film che chiude la season awards rilanciando Hollywood verso una nuova annata? In attesa di scoprirlo noi vi abbiamo dato le nostre preferenze e in più vi abbiamo anche ricordato quali sono i tanti attori che, incredibilmente, ancora non hanno ricevuto una statuetta!

In più, per arrivare pronti all'atteso evento, date un'occhiata anche a tutti i nostri video che abbiamo realizzato in queste ultime, appassionanti settimane di attesa pre-Oscar. Che vinca il migliore!

Tutti i film candidati in un supercut emozionante

I candidati a Miglior Film e Miglior Regia nel nostro speciale video

Le candidate a Miglior Attrice Protagonista nel nostro speciale video

I candidati a Miglior Attore Protagonista nel nostro speciale video

Le candidate a Miglior Attrice Non Protagonista nel nostro speciale video

I candidati a Miglior Attore Non Protagonista nel nostro speciale video