Speciale Affari Tuoi, De Martino in prima serata: il cast di Stasera Tutto è Possibile nel promo

Appuntamento in prima serata con Affari Tuoi il prossimo 2 maggio. Una grande festa per celebrare il successo del programma insieme alla famiglia di Stefano De Martino: il cast di Stasera Tutto è Possibile.

Appuntamento speciale in prima serata venerdì 2 maggio per Affari Tuoi: Stefano De Martino infatti, conduce una puntata molto particolare del gioco dei pacchi. Una sorta di grande festa in prima serata, dove arriveranno tanti ospiti e amici. A partire dal cast di Stasera Tutto è Possibile.

Speciale Affari Tuoi: il promo con il cast di STEP

Locandina di Affari tuoi

Il promo dello speciale è già in onda. Nello spot vediamo De Martino parlare al celebre telefono rosso, in una conversazione con il Dottore: "No, Stasera Tutto è Possibile è finito". Subito, i componenti del cast fanno irruzione e corrono ad abbracciare il conduttore, che è ancora al telefono.

I saluti commossi di Stefano De Martino avevano lasciato presagire un suo addio al programma. Pochi giorni dopo, Francesco Paolantoni dichiarava in un'intervista che senza De Martino non c'è nemmeno il gruppo.

Gli ospiti della puntata

Stasera tutto è possibile

Il promo dello speciale di Affari Tuoi assume dunque un altro sapore: una festa del cast che si riunisce insieme per l'ultima volta. Ritroveremo quindi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice. E proprio come in una puntata di STEP, si aggiungeranno altri ospiti: a giocare ai pacchi infatti, ci saranno anche Federica Nargi, Carmen Di Pietro, Carmen Di Pietro, Serena Brancale, Stash e Sal Da Vinci e il maestro Pino Perris con la sua orchestra.

Nonostante lo speciale in prima serata, la stagione di Affari Tuoi è ancora lunga: il game show infatti, sarà in onda fino alla fine di giugno. Più incerto il futuro di Stasera Tutto è Possibile, di cui non si sa ancora niente.