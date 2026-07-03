Special Delivery stasera su Rai 4: trama, durata e cast del film

Special Delivery va in onda stasera alle 21:20 su Rai 4. Scopri la trama del thriller d'azione coreano, quanto dura il film, chi sono gli attori del cast e le curiosità sulla pellicola diretta da Park Dae-min.

Appuntamento questa sera, venerdì 3 luglio, alle 21:20 su Rai 4 con Special Delivery, action thriller sudcoreano diretto da Park Dae-min. Il film mescola inseguimenti ad alta velocità, combattimenti e suspense, seguendo la storia di una misteriosa autista specializzata in consegne clandestine che si ritrova coinvolta in una pericolosa fuga per salvare un bambino e un'ingente somma di denaro. Ecco la trama, la durata, il cast e alcune curiosità sulla pellicola.

Special Delivery su Rai 4: trama del thriller d'azione coreano

Al centro della vicenda c'è Eun-ha, una giovane apparentemente comune che lavora in un'autodemolizione di Busan, ma che in realtà nasconde un talento eccezionale e un'attività segreta: è una pilota infallibile esperta in consegne speciali, pronta a trasportare qualunque carico o persona scotti troppo per i canali normali. Un mix perfetto tra l'estetica hollywoodiana alla Fast & Furious o Drive e la straordinaria scuola dell'action asiatico.

La vera svolta nella vita di Eun-ha avviene durante una notte apparentemente come le altre. L'incarico sembra semplice: recuperare un giocatore di baseball professionista rimasto coinvolto in un pericoloso giro di scommesse clandestine e portarlo in salvo al porto per farlo fuggire dal Paese. Quando Eun-ha raggiunge il punto d'incontro, però, la situazione è già precipitata. L'uomo è braccato e al suo posto la ragazza trova solo il figlioletto, il piccolo Seo-won, terrorizzato e in fuga da un gruppo di spietati criminali.

Park So-dam e Jung Hyeon-jun

Insieme al bambino, Eun-ha entra in possesso di un oggetto scottante: la chiave di sicurezza di un conto in banca cifrato che scotta per ben 30 milioni di dollari. Da quel momento inizia una caccia senza sosta lungo le strade della Corea del Sud. A inseguirli c'è Jo Kyeong-pil, un poliziotto profondamente corrotto che è anche la mente dietro al giro di scommesse e che non si fermerà davanti a nulla pur di recuperare i soldi e cancellare ogni testimone.

Cast, curiosità e durata del film

Il film poggia gran parte della sua forza su un cast azzeccatissimo e su alcune chicche imperdibili per gli appassionati di cinema coreano: La protagonista assoluta è Park So-dam, l'attrice diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo della carismatica e astuta Ki-jung (Jessica) nel film premio Oscar Parasite (2019). Nei panni del bambino da proteggere c'è invece il giovanissimo Jung Hyeon-jun: i due attori si sono così ritrovati sul set proprio dopo aver condiviso le scene nel capolavoro di Bong Joon-ho, dove lui interpretava il piccolo e viziato rampollo della famiglia Park.

Il resto del cast: Il villain spietato e carismatico Jo Kyeong-pil è interpretato da Song Sae-byeok, mentre il capo e mentore di Eun-ha (il signor Baek) ha il volto di Kim Eui-sung, un veterano del cinema coreano ricordato per il ruolo del passeggero egoista nel cult Train to Busan. Nel cast figura anche il modello e attore Han Hyun-min nei panni del giovane meccanico Asif.

Il film dura circa 105 minuti e terminerà alle 23:10 cìrca. Special Delivery è stato accolto molto positivamente nei festival internazionali di genere, ricevendo l'invito ufficiale sia al prestigioso Rotterdam International Film Festival che al Far East Film Festival di Udine, dove ha conquistato il pubblico grazie alle spettacolari sequenze di inseguimenti automobilistici coreografate al millimetro e girate quasi intere dal vivo.