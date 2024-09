Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: l'horror con James McAvoy al cinema da oggi

Al cinema da oggi 11 settembre con Universal Pictures Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, l'horror targato Blumhouse con un James McAvoy più inquietante che mai.

L'attesa è finita. I fan dell'horror avranno pane per i loro denti con l'arrivo nei cinema di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, pellicola targata Blumhouse da oggi 11 settembre in uscita con Universal Pictures. Il film che vede protagonista la star James McAvoy è un remake dell'omonima pellicola danese del 2022 che, nella versione a stelle e strisce, è diretta da James Watkins.

La star degli X-Men interpreta un padre di famiglia inglese misogino e machista in una performance carica di tensione che ne mette alla prova le qualità attoriali, ma scopriamo di più su cosa accade nel film-

Un plot da incubo

James McAvoy e Mackenzie Davis in una scena

Come anticipa la nostra recensione di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, al centro della storia troviamo una famiglia che si sta godendo una vacanza in famiglia in un paese straniero quando incontra un nucleo amichevole che li invita a soggiornare a casa loro nella campagna britannica. Dopo un inizio promettente, per una coppia americana la situazione si rivelerà molto pericolosa poiché i padroni di casa, a poco a poco, si riveleranno tutt'altro che amichevoli.

Per il ruolo del violento Paddy, James McAvoy ha rivelato di aver scelto come fonte di ispirazione una controversa figura della vita reale, l'ex campione di kickboxing Andrew Tate. "La cosa che pensavo di poter sfruttare nel personaggio era che lui pensa di essere un po' un Andrew Tate della campagna inglese", ha spiegato l'attore a Empire. "Dice, 'Ti insegnerò di nuovo cosa vuol dire essere un uomo.' Ha una parvenza di educazione che non è proprio da Andrew Tate, ma Paddy ti sfida a superarlo e poi ti dice 'Mi dispiace, questo è troppo per te perché non sei abbastanza uomo'".

Nel cast di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti troviamo, inoltre, Mackenzie Davis, Scoot McNairy e Aisling Franciosi.

Come un giro sulle montagne russe

I giovani protagonisti di Speak No Evil allo specchio

Un buon film horror suscita ogni tipo di emozione nel pubblico, dalla paura e tensione all'intrigo e alla sorpresa. E James Watkins è sicuro di aver trovato esattamente la formula giusta con Speak No Evil. "La gente ha bisogno di divertimento... Divertimento tra virgolette", ha dichiarato alla rivista SFX. "Mi sono seduto con il pubblico e le persone ne sono uscite assolutamente sconvolte, come dopo un fantastico giro sulle montagne russe. Volevo fare un film che fosse teso e che facesse urlare la gente davanti allo schermo".